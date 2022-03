Ante la preocupación que les embarga por la falta de docentes en la Institución Educativa Técnica (IET) Juan V. Padilla, acudientes y estudiantes realizaron este martes una protesta en el municipio de Juan de Acosta (Atlántico).



Según la madre de familia, Juliana Padilla, aproximadamente 2.400 alumnos vienen perdiendo clases desde que se inició la temporada escolar 2022 hasta el momento, por lo que piden a la Gobernación del departamento una pronta solución.

“Un gran número de padres de familia decidimos bloquear el acceso a estudiantes y profesores, debido a que se está presentando la necesidad del nombramiento de docentes. Al colegio le hacen falta 10 docentes para suplir esta actividad”, dijo la mujer a EL TIEMPO.



Padilla contó que, durante las clases remotas, la problemática no se reflejaba, gracias al trabajo coordinado entre los profesores y acudientes, pero desde que retornaron a las clases presenciales se hizo notoria la situación.

Los docentes no soportan más horas extras

“Los profesores están cubriendo con horas extras, pero no dan abasto. Algunos han decidido renunciar a esas cargas académicas extras, porque ya están agotados. En realidad, se les sale de las manos estar trabajando en ambas jornadas”, aseguró.



En ese sentido, se acercaron desde las primeras horas de este martes con carteles en los que se podía leer frases como “Nuestros niños necesitan aprender”, “Queremos solución para la institución”, “Exigimos mejor educación”, entre otras.



Por lo anterior, los manifestantes indicaron que no dejarán de protestas hasta que se generen acciones concretas por parte de las instancias correspondientes, toda vez que consideran que “al Juan V. Padilla lo olvidaron”.



“Sabemos que no solamente se vive esto en Juan de Acosta, sino que pasa lo mismo en otros municipios del Atlántico. Por ende, la Secretaría de Educación departamental es quien puede darle solución a esta necesidad”, cerró Padilla.

La posición de la Alcaldía de Juan de Acosta

Por su parte, el secretario de Educación municipal, Iván Darío Sánchez, manifestó que el alcalde Carlos Higgins y la IET Juan V. Padilla han realizado acciones con la secretaria de Educación departamental, María Catalina Ucros, para buscar soluciones ante la falta de docentes de primaria y secundaria.



“La carencia de docentes retrasa la educación de nuestros niños, niñas, y adolescentes, por lo que exigimos a la Gobernación del Atlántico pronta solución ante la delicada situación”, señaló el funcionario.



Añadió que este caso también se presenta en la I.E.A.T.T. Santa Verónica, por lo que vienen solicitando la intervención de la Gobernación del departamento “desde hace varias semanas”.



“La Alcaldía de Juan de Acosta respalda la manifestación de los estudiantes y padres de familia, toda vez que se necesitan lograr soluciones concretas e inmediatas. Asimismo el Secretario de Educación manifestó que ya se realizaron las reparaciones a las plantas físicas que se requerían”, comunicó la administración municipal.



Este medio contactó a la Secretaría de Educación departamental, que anunció un pronunciamiento oficial al respecto en las próximas horas.



BARRANQUILLA

