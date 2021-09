Este es el plan estratégico de seguridad para fin de año en Atlántico

Este miércoles, la Secretaría del Interior del Atlántico socializó con alcaldes de 18 municipios (sin incluir el área metropolitana de Barranquilla) el plan estratégico de seguridad para la temporada de fin de año.



De acuerdo con el secretario Yesid Turbay, se acordó unificar para estas poblaciones la medida del funcionamiento de los establecimientos comerciales donde se expende licor hasta la 1:00 a. m., con el fin de tomar control sobre los mismos.



“Analizamos con los alcaldes cuáles son los eventos que se van a realizar en cada uno de los municipios, empezando por las actividades patronales, así como las fiestas que tienen impacto nacional, como amor y amistad”, dijo el funcionario.



En la reunión con los mandatarios municipales en los que tiene jurisdicción la Policía Atlántico (Deata), se hizo una revisión de estadísticas de delitos de alto impacto en el departamento, para poder generar el operativo de seguridad adecuado.



Lo que se busca es, según explicaron las autoridades, reducir los riesgos de ocurrencia de hechos que puedan alterar la tranquilidad y la sana convivencia de los atlanticenses.



Turbay detalló que en la reunión fueron escuchados cada uno de los alcaldes, quienes hablaron de las situaciones que se presentan en materia de seguridad y convivencia.

“Revisamos las fiestas que se realizarán en los municipios desde septiembre hasta diciembre, teniendo en cuenta las fiestas patronales. Tenemos que tener presente que el virus no se ha ido. Algunos harán programación virtual o eventos que no impliquen aglomeraciones”, dijo la alcaldesa de Luruaco, Marly Gutiérrez.



En el encuentro también se revisaron las estadísticas del hurto de ganado o abigeato, un flagelo que viene afectando de manera especial a la zona rural de los municipios del sur del Atlántico.



“El abigeato es el delito que afecta en la zona rural a pequeños y medianos ganaderos. Es un tema prioritario para nosotros y en centros urbanos no podemos descuidar el tema del homicidio relacionado con el micro tráfico de drogas”, agregó Yesid Turbay.



BARRANQUILLA

