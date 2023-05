La ola de calor que por estos días sofoca gran parte del Caribe colombiano, también está afectando a profesores y estudiantes de los colegios oficiales del departamento del Atlántico.



Es lo que señala la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) que anunció que en las próximas horas será radicada una solicitud a la Secretaría de Educación del departamento para solicitar la reducción en el horario escolar.

La intención de los profesores es que la jornada académica tenga una reducción entre 5 y 10 minutos en cada hora de clase.



Luis Grimaldo, directivo de Adea, explicó que la propuesta que llevaran a la Secretaria de Educación es que las clases sean de 6:30 a. m. hasta las 11:30 a. m.



La medida será temporal hasta que transcurra la temporada de calor, que está prevista para segundo semestre del 2023.

Las altas temperatura obliga a los estudiantes a buscar zonas frescas para recibir las clases. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Grimaldo contó que la iniciativa nació luego de ver lo que ocurrió en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria del municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla, donde un daño eléctrico y las altas temperaturas, llevó a los profesores a sacar a los estudiantes de los salones a los pasillos y áreas abiertas del colegio para dictar las clases. Además de ajustar el horario de clases.



En este colegio las clases se están dictando de 6:30 a 9:30 a.m. y de 12:30 a 3:00 p.m. Luego deben enviar a los estudiantes a sus casas. Para cumplir con el plan de estudio y las horas de clases establecidas, los profesores asignan talleres para que los estudiantes los realicen en casas utilizando las nuevas tecnologías y redes sociales.



“Vamos a socializarla” dijo Grimaldo, quien dijo que esperan que la propuesta sea acogida por las diferentes

Los efectos del calor



En varios municipios y zona del departamento del Atlántico se reportan temperaturas de 34 grados bajo sombra.



La situación afecta a profesores que padecen enfermedades como hipertensión, como lo aseguró el rector de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, Alonso Ariza, que son tan altas las temperaturas que algunos profesores fueron llevados a revisión médica.



"Después de las nueve de la mañana dar clases es casi que imposible por el calor ", dijo Ariza.

No buscan ir a las clases remotas



Grimaldo precisó que la propuesta no busca regresar a las clases remotas, como durante la pandemia de Covid-19, porque en muchos lugares los estudiantes son de familias muy pobres que no cuentan con los recursos para tener un aparato tecnológico ni tienen acceso a conectividad.

Muchos salones no están adecuados para resistir las altas temperaturas. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El dirigente sindical aclaro que la propuesta solo busca reducir en 5 o10 minutos la hora de clase, pero aclaró que el calendario académico no se afectará.



La propuesta de Grimaldo ya despertó posiciones encontradas entre padres de familia, profesores y estudiantes.



Mientras que los primeros piden que se adecuen las instituciones y no se afecte a los estudiantes con las interrupciones de las clases, profesores han dicho que hay salones que no cuentan con buena ventilación, lo que afecta la salud y concentración de profesores y estudiantes que deben permanecer las horas más calurosas del días en esos espacios.

