El drama de personera que lucha por hallar restos de su padre: cuerpo quedó sin lengua

Además de darle solución a las inconformidades de los pobladores de Remolino (Magdalena), un pueblo con más de 4 mil habitantes, la personera Cielo Marina de la Hoz Domínguez tiene su propia lucha: dar con el paradero de los restos de su padre, a quien torturaron quitándole la lengua.



Ella es una abogada de 45 años, oriunda del corregimiento de Tío Goyo, en el municipio magdalenense de El Piñón y es declarada víctima del conflicto armado en la región Caribe colombiana desde hace dos décadas y media.

Es decir, le ha dedicado más de la mitad de su vida a buscar a Onofre de la Hoz, quien desapareció el 7 de abril de 1998. Esta labor la hace desde Soledad (Atlántico), área metropolitana de Barranquilla, donde conformó su hogar con tres hijos.



En esa ruta que sigue por darle cristiana sepultura a su padre, llegó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), una entidad extrajudicial para víctimas del conflicto que ha recibido en este departamento 142 solicitudes de búsqueda.



Uno de esos casos es el de Cielo, quien no borra de su memoria el día en que la incertidumbre y la tragedia tocaron las puertas de su casa, con un pelotón de hombres fuertemente armados, paralizando e intimidando a la población.



“Ese día estuvo precedido por unos actos el 6 de abril de 1998. En horas de la noche, el grupo al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reunió a toda la comunidad. El día 7 fuimos visitados en el lugar de residencia, que también era un negocio de víveres, el más grande de la zona, y a eso del mediodía mi papá fue sacado por dos personas miembros de las AUC, indicando que ya regresaban, que tenía una invitación por parte del jefe de las AUC. Desde entonces, no lo hemos vuelto a ver”, relata De la Hoz.

El impactante encuentro con el que dio la orden

Al anochecer y viendo que no regresaba, ella y su hermana emprendieron una búsqueda desesperada por tener noticias del hombre de la casa y propietario del negocio familiar, pero 25 años después solo han ido conociendo detalles dolorosos a ‘cuenta gotas’.



“Tuve la oportunidad, en el año 2011, de dialogar con Édgar Ariel Córdoba Trujillo, alias 5-7, en la cárcel Modelo (de Barranquilla). Tuve la oportunidad de decirle que le había hecho daño a mi familia y que yo necesitaba saber qué había pasado con mi papá. Ese día me quité un peso de encima, yo quizás pude haber averiguado o investigado por su familia y también pude haber optado por tomarme la justicia por mis propias manos y le dije que había tomado la decisión de no tomar la justicia por mis propias manos, porque sentí dolor, rabia, hacerle daño a alguien que es inocente no tiene razón de ser”, sostiene la mujer.



Agrega que no tiene sentido responsabilizar a alguien por los actos de sus hijos, de su papá o de su hermano. Prefirió dejar las cosas en manos de Dios y que sea Él el que juzgara. En todo caso, entabló un proceso judicial en aras de conocer la verdad y que haya un responsable por ese hecho.



“El caballero me manifestó que había dado la orden de asesinarlo, pero que no tenía la ubicación exacta de dónde pudiera estar sepultado el cuerpo. Para mí, fue difícil como hija escuchar eso. En mi casa hay un puesto desocupado el día de un cumpleaños, el fin de año, el día que nos graduamos, siempre hay un abrazo que hace falta, siempre hay un regaño que hace falta. Incluso, me decía que lo perdonara. El perdón es un requisito de la ley de Justicia y Paz, pero en mi corazón no le puedo decir que lo perdono, porque no logro compensar mi pérdida con un perdón de palabra”, señala la personera de Remolino.

Cielo observa el álbum donde guarda los recuerdos con su padre. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Quién es alias 5-7?

De acuerdo con la Policía Nacional, alias 5-7 registra más de 17 años integrando grupos delincuenciales en el país. Lo señalan de empezar con las Autodefensas Campesinas del Urabá y el hombre de confianza de Salvatore Mancuso.



Posteriormente, se trasladó a la Sierra Nevada de Santa Marta con Hernán Giraldo y Rodrigo 40. Además, fue comandante de una estructura de Autodefensas Campesinas, denominada Tayrona.



Permaneció como interno en la cárcel La Modelo, de Barranquilla, por el delito de desaparición forzada, entre otros. De ahí fue trasladado a la cárcel Ternera, en Cartagena, luego pasó por una cárcel de Montería, donde se fugó en 2021.



Según las investigaciones, se dedicó a organizar una estructura del Clan del Golfo y posicionarla en el Caribe colombiano. Sin embargo, a mediados de 2022, fue recapturado en el municipio de El Copey (Cesar) y recluido en una cárcel de máxima seguridad en Bogotá.

Las descripciones en el acta hallado en un cementerio

Después del encuentro con 5-7 en una calurosa celda de La Modelo, De la Hoz cuenta que emprendió un proceso judicial con la confesión del individuo ante las autoridades competentes.



Personal del CTI de la Fiscalía y Medicina Legal iniciaron las investigaciones con base en la información que dio Édgar Ariel Córdoba Trujillo. Se concentraron en el cementerio de Fundación (Magdalena) e identificaron un acta de levantamiento de cadáver de una persona que fue inhumada como NN.



Cielo de la Hoz indica que las características físicas consignadas en esa acta coinciden con algunas características físicas de Onofre de la Hoz.



“Son descripciones dolorosas. El cadáver no tenía lengua, había recibido dos impactos y el rostro había sido destruido. El acta contiene notas que estaba putrefacto, que estaba incinerado. No sabemos si le prendieron fuego para evitar su identificación”, narra Cielo.



La mujer, de 45 años, indica que, dentro de las características similares, se encuentra que el cadáver tiene unas botas de color marrón con los cordones amarrados hacia la tibia y o hacia los tobillos y su padre no solo acostumbraba a amarrarse los zapatos de esa forma, sino que también usaba botas de la misma marca, las cuales calzaba el día que se lo llevaron.



“La estructura del cuerpo es similar a las características físicas de mi padre. También dice que el cadáver tenía una prótesis dental a un lado de dos dientes. Mi papá también tenía una prótesis dental de dos dientes”, cuenta De la Hoz.

De la Hoz sigue de cerca los registros de las autoridades sobre este caso. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Sin embargo, hallar los restos del NN ha dificultado el proceso de búsqueda en el campo santo de Fundación, toda vez que no está identificado ni con una placa o un código y el sepulturero encargado en ese entonces ya falleció.



La coordinadora de la Ubpd para La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, Juliana Fuquene, explica que desde esta entidad se mantiene comunicación con las familias que buscan desde la región y se articula externamente con los demás departamentos.



“Somos una entidad extrajudical, no buscamos el delito ni el culpable, solo el cuerpo de la persona desaparecida. Hacemos entrevistas con aportantes de información y el Atlántico también es un departamento con muchos aportantes de información, de gente que participó de una u otra manera en el conflicto”, indica la funcionaria.



Añade que la Ubpd busca personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, es decir, personas que fueron reclutadas, que hicieron parte de grupos armados legales e ilegales, por desaparición forzada, o secuestradas.



“En el marco del conflicto armado, se calcula que en Colombia hay más de 103 mil personas desaparecidas. Llevo muchos años trabajando con personas víctimas del conflicto armado, pero en el tema de la desaparición lo que uno ve es el dolor constante. Siempre hay muchas mujeres que buscan, esto no quiere decir que los hombres no busquen, pero como son muchos más los hombres desaparecidos, hay muchas madres que buscan”, dice Fuquene.



En el caso de Cielo, la víctima asegura que los resultados que ya se han dado en el proceso la pueden “consolar”. Sin embargo, no se conforma y apunta que llegará hasta las últimas consecuencias para despedir con dignidad a su padre.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En X: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com