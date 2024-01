Mandatarios del Caribe colombiano lanzan cruzada para mejorar tarifas de energía

En el marco de la Cruzada Regional: ‘Tarifas Justas para el Caribe’, realizada este viernes 26 de enero por los mandatarios de esta zona del país, se tomó la determinación de firmar una declaración.



(Lea también: Buscan a más de 51 mil ciudadanos que no han reclamado su documento en el Atlántico)



En ella, resumieron en siete puntos las acciones que se deben concretar para generar equidad en el cobro del servicio de energía.

Fue un error dividirnos, nunca estuvimos de acuerdo con que hoy tengamos dos empresas en vez de una FACEBOOK

TWITTER

En el Palacio de la Proclamación, de Cartagena, los gobernadores de Atlántico, Eduardo Verano; el de Bolívar, Yamil Arana; el de Córdoba, Erasmo Zuleta; La Guajira, Jairo Aguilar Deluque; la gobernadora de Sucre, Lucy Inés García; y los alcaldes de Barranquilla, Alejandro Char, el de Cartagena, Dumek Turbay, entre otros, coincidieron en que estas peticiones e iniciativas deben ser transmitidas al Gobierno Nacional.



Lo anterior, con el fin de superar las dificultades que tienen los ciudadanos de la región Caribe con las tarifas que están pagando por el servicio.



La primera iniciativa, según señalaron, es la creación de una empresa regional que integre a todas las entidades que participan en la generación, distribución, transporte y comercialización de la energía, además, que el Gobierno Nacional incluya a los entes territoriales y les entregue las acciones que tienen las empresas oficiales.



“Fue un error dividirnos, nunca estuvimos de acuerdo con que hoy tengamos dos empresas en vez de una, siempre la región Caribe ha estado unida en muchos propósitos, por eso vemos con mucho interés la constitución de una empresa regional como muestra de llegar a una federalización energética”, manifestó el gobernador Eduardo Verano.

Facebook Twitter Linkedin

La empresa Air-e presta el servicio de energía en Atlántico, Magdaena y La Guajira. Foto: Cortesía Air-e

Cobro por pérdidas de las empresas

El segundo punto es acabar con el cobro que se hace a los usuarios de las pérdidas de la empresa. “Cuando yo fui gerente de la Electrificadora del Atlántico, nosotros éramos responsables de reducir las pérdidas no técnicas de la compañía, eso no debe seguir cargándose a los ciudadanos, no más”, agregó Verano.



En el documento se lee que la infraestructura eléctrica se ha deteriorado al punto de llegar a pérdidas cercanas al 33 % y, aunque se han hecho esfuerzos por mejorarla, aún están cerca al 25 %.



La tercera propuesta es constituir la Comisión Intersectorial de Servicios Públicos con participación de todos los actores interesados en este tema.



“Con el objetivo de promover la revisión integral de las leyes, decretos y regulaciones aplicadas al sector eléctrico, para contar con un marco regulatorio especial para la región Caribe acorde con sus particularidades”, explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Aspecto de la Cumbre en la que participó la procuradora. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Piden mayor equidad en los cobros

Reiteramos la petición de que las empresas de energía en el Caribe nos traten con equidad FACEBOOK

TWITTER

En su cuenta de X, el mandatario de los atlanticenses hizo énfasis en que los usuarios del Caribe deben ser tratados con equidad, porque el costo kilovatio hora “es superior en la región en comparación con el resto del país”.



“Reiteramos la petición de que las empresas de energía en el Caribe nos traten con equidad, porque en algo tan sencillo como el uso de una nevera en nuestro entorno requiere de un mayor consumo que en ciudades de climas fríos. Es injusto que el costo del kilovatio hora sea casi el triple en el Caribe”, anotó.



En el cuarto punto, solicitan a las autoridades correspondientes agilizar los trámites, licencias y permisos de los proyectos de energías renovables no convencionales y la quinta acción es la conformación de un Fondo de Estabilización Tarifario para mitigar el alza en los precios que pagan los usuarios y atraer inversionistas.



(Además: Emergencia en Santo Tomás (Atlántico) por incendio: autoridades piden estar en alerta)



El gobernador de Sucre hizo puntualmente la sexta petición que fue invitar al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, a la próxima sesión de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, el próximo 31 de enero, en Santa Marta, para abordar distintas temáticas relacionadas con el tema energético.



El séptimo punto se centra en liderar en esta región la transición energética para que desde el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) se dé vía libre a la construcción de una granja solar regional.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla