La grave situación de recolección de basura en Atlántico por pelea de Interaseo y Air-e

Una protesta lleva a cabo desde este lunes 5 de febrero un grupo de recicladores, quienes han decidido bloquear las instalaciones de la empresa Interaseo, en Soledad (Atlántico), para reclamar el pago que les adeuda la compañía.



Hombres y mujeres se acercaron con pancartas hasta la zona de acceso de la firma, que funciona en esta población del área metropolitana de Barranquilla. En ellas se pueden leer mensajes como “Exigimos el reconocimiento como prestadores del servicio de aseo”.

En un comunicado, Interaseo señaló que el pago que reclaman los recicladores hace parte del recaudo de Air-e y “que no recibe Interaseo desde febrero de 2023”, por un valor de 123 mil millones de pesos.



Por lo anterior, esta empresa asegura que los manifestantes, quienes bloquean el acceso a la base de operaciones, “son personas ajenas a nuestra compañía”.



En ese sentido, la prestación del servicio de aseo se ha visto afectada en 19 municipios de Atlántico: Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Luruaco, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Repelón, Sabanagrande, Santa Lucía, Santo Tomás, Soledad, Suán, Tubará y Usiacurí.



“Solicitamos a la ciudadanía mantener sus residuos en un espacio adecuado en el interior de sus hogares o establecimientos y no ubicarlos en sitios públicos hasta que se normalice el servicio a causa de este caso fortuito o fuerza mayor. Agradecemos la comprensión y solicitamos estar atentos a nuestras redes sociales, por las cuales estaremos informando cuando la situación esté normalizada y el proceso de recolección de los residuos vuelvan a su total normalidad”, comunicó Interaseo.

El pronunciamiento de Air-e

Hay que recordar que, desde octubre de 2020, la operadora del servicio de energía eléctrica, Air-e, recauda, a través de la factura de la luz, el servicio de aseo que presta la empresa mencionada anteriormente en los 19 municipios.



Al ser involucrada en los problemas de recolección de basura, Air-e se pronunció, asegurando que ha trasladado a Interaseo más de 266 mil millones de pesos “a la fecha”, por concepto de recaudo.



“En desarrollo del convenio que está vigente hasta febrero de este año, Interaseo ha planteado algunas reclamaciones fundadas en asuntos técnicos, operativos y comerciales que venían del anterior operador (Electricaribe). Al ser revisadas por la empresa, hemos considerado que no resultan procedentes”, dijo el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín de la Hoz, a EL TIEMPO.



Y agregó: “En la validación del funcionamiento operativo del registro del recaudo del servicio de aseo, pudimos establecer que se había trasladado a la empresa de aseo recursos que correspondían a energía eléctrica. Es decir, usuarios pagaban energía eléctrica y por un tema operativo en el sistema, se registraba un pago a favor de Interaseo y esa cifra había sido girada a esta empresa”.

La empresa Air-e tiene su sede central en el norte de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Convenio entre Interaseo y Air-e no continuaría

Según De la Hoz, tras hacer un examen detallado en una auditoría, pudieron establecer que a la fecha son más de 80 mil millones de pesos.



En el proceso que desarrolló Air-e, buscaron determinar cuáles son las cifras que le corresponden a Interaseo por concepto del recaudo del servicio de aseo y, “por supuesto, que Interaseo nos reconozca ese dinero que no le correspondía y que le pertenece a Air-e”, explica el gerente.



Sobre la culminación del convenio en el mes en curso, que ya habría sido advertida anteriormente, la empresa Air-e sostiene que la controversia generada con la compañía de aseo motiva a que se decida que dicho convenio no continúe.



En ese caso, Fermín de la Hoz apunta que se desligaría el recaudo de aseo en la factura de la luz, lo que provocaría un “alivio” para los usuarios en estos municipios, de, aproximadamente, el 30 por ciento.



El funcionario de Air-e insiste en que no se puede hablar de una deuda de Air-e a Interaseo, sino que hace parte de una “deferencia contractual” que está siendo resuelta entre las partes con mesas de trabajo.



“Cualquier asunto interno, administrativo que tenga Interaseo con sus proveedores o con sus recicladores es un asunto que le atañe resolverlo a ellos y determinar si, con todo el recurso que le hemos girado, pueden resolver esos asuntos internos”, cierra De la Hoz.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla