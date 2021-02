Mujer se fue desde enero a 'esperar a Cristo' y no ha regresado a casa

La población de Isabel López, corregimiento de Sabanalarga (Atlántico) y epicentro de la historia de la iglesia que esperaba la venida de Cristo, pensó que el drama se acababa el 28 de enero con la confirmación o no del arribo, pero la compleja situación continúa.

De hecho, ese drama se extendió a Barranquilla, donde fue visto por última vez el pastor, y a Galapa, donde una familia espera ver por fin a la esposa y madre de dos hijos que no ven desde enero.



La mujer era una de las decenas de personas que cumplían con un ayuno prolongado para ser testigos de la llegada del ‘Salvador’ y de la “resurrección entre los muertos”. Pero no sucedió esto último y desde entonces la señora se encontraba desaparecida.



Sin embargo, su pareja Erick Lucheta confirmó este sábado que apareció en las últimas horas, luego de que él mismo contara en medios nacionales el drama de esta familia, drama que aún continúa pese a tener noticias de la aparición.

“Ya apareció. La persona que la tenía retenida decidió dejarla en libertad. Esa persona que la tenía inculcándole eso en la mente era un propio hermano de sangre. Apareció donde mi suegra, él mismo la llevó en un taxi”, dijo el hombre.



Sin embargo, no sabe en qué condiciones se encuentra, porque no la ha visto. Teme cualquier reacción que ella pueda tener cuando lo vea a él y a sus dos hijos. Por eso prefirió ser paciente y prepararle un apoyo psicológico, por parte de un especialista.



“No sé si vaya ni hoy ni mañana, porque esto es un tema delicado. Primero hay que brindarle un apoyo psicológico y vemos qué pasa más adelante. A pesar de que haya aparecido, el drama no termina ahí”, manifestó Lucheta.

El afectado contó que, ante esta situación, se ha hecho cargo de los niños de 9 años y de 18 años. Pero considera que a ellos también hay que prestarle un apoyo especial, por lo que han vivido. A ambos le ha explicado el caso y ellos han entendido.



“Me parece algo absurdo e ilógico. Cómo una persona se va a dejar llevar de otra, es algo que no me cabe en la cabeza y son cosas que no pensaba que iba a pasar en mi familia”, sostuvo Lucheta, cuyo hogar ha conformado desde hace 20 años.

Un hogar que antes no había sufrido por algo parecido, aunque sí reconoce que leían la palabra, “sin exageraciones”. Ahora, se considera afectado, al igual que sus hijos, su madre y su suegra.



“Esto es un proceso bien largo, no sé si ella quiere volver conmigo. Yo tengo las puertas abiertas a lo que pueda pasar, pero no sé qué vaya a pasar ahí”, declaró el atlanticense, quien hace parte de una de las familias afectadas por esa historia que aún no tiene fin.

Más detalles de la comunidad

Según versiones de testigos, algunos miembros de la comunidad vendieron sus pertenencias mientras hacían el ayuno para esperar la venida de Cristo. Otros, como el pastor Ferrer, dejaron sus trabajos.



De acuerdo con las autoridades, ocho menores de edad estaban involucrados en el caso. Sin embargo, el Icbf los sacó de la iglesia ubicada en el corregimiento y los reubicó con otros familiares, tras verificar que estos garantizaban bienestar.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com