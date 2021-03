Investigan caso de abuela que murió después de vacunarse en Soledad

Las autoridades de Soledad (Atlántico) se encuentran investigando el caso de una adulta mayor de 86 años que murió cuatro días después de haber recibido una dosis de la vacuna Sinovac contra el covid-19, en la Clínica La Misericordia, del municipio. Médicamente no hay evidencia de que este caso se encuentre directamente vinculado con la aplicación de la vacuna.

(Lea también: Video: mujer conmueve en Barranquilla por su prótesis con un tubo PVC)

Su nieta Carla Rodríguez contó a EL TIEMPO que la señora María Concepción Villa Peñalosa era una mujer sana y así lo estuvo hasta el pasado 9 de marzo, cuando la citaron en el centro hospitalario mencionado para vacunarse.



“Gozaba de muy buena salud, no se nos enfermó de nada, ella lo único que sufría era de la presión. A mi mamá la llamaron para que llevara a mi abuela a vacunar y, pensando que estaba haciendo lo correcto, la llevó a vacunar”, recordó Rodríguez.



Agregó que a las 8:00 de la mañana de ese día madre e hija ya estaban en la clínica, donde solo le preguntaron, según dice, si sufría de algo, pero obviaron preguntarle si había tenido gripa o si había tenido síntomas de covid.



“Cuando iban a vacunar a mi abuela, a mi mamá la llamaron de otro consultorio para que firmara una hoja y cuando mi mamá regresó ya mi abuela estaba vacunado. Mi mamá no sabe en realidad qué le pusieron a mi abuela”, indicó.

Para no preocuparnos, ella dijo ‘no, no, no… Ya se me está pasado'. Pero así pasó toda la noche FACEBOOK

TWITTER

Después de 30 minutos en observación, y presentando normalidad en su salud, enviaron a la paciente a la casa, donde almorzó y en la noche empezó a manifestar que le faltaba el aire.



Sus familiares se alertaron y pensaron en llevarla al centro médico, sin embargo, “para no preocuparnos, ella dijo ‘no, no, no… Ya se me está pasado'. Pero así pasó toda la noche”.



Al día siguiente, los problemas de salud aún aquejaban a la adulta mayor, seguía con sensaciones de ahogo y por ello decidieron llevarla a la Clínica Los Almendros, hasta donde llegó “con mucha saturación”.

El sábado nos llamaron a decirnos que lastimosamente mi abuela había fallecido a las 7:08 a.m FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Esta es la plataforma de Arena del Río donde puede encontrar trabajo)

Proceso en la clínica

Carla Rodríguez relató que a su abuela la atendieron inmediatamente en la clínica, le brindaron oxígeno, le practicaron pruebas de sangre, cuyos resultados aún no conoce; y la trasladaron a UCI ante su estado de salud.



“En UCI, mi abuela entró en paro cardiorrespiratorio dos veces e informaron los médicos que la tuvieron que entubar. Reconocieron que estaba muy grave y nos pidieron aferrarnos a Dios. Le hicieron la prueba del covid y aún no nos la han entregado”, manifestó.



Con el pasar de los días, la señora Villa Peñalosa no evolucionaba satisfactoriamente, la ubicaron boca abajo y pensaron en un traslado a otra clínica, pero finalmente los galenos a cargo decidieron mantenerla allí por el alto riesgo que corría.



“El sábado nos llamaron a decirnos que lastimosamente mi abuela había fallecido a las 7:08 a.m. Distrisalud nos pidió hacernos la prueba del covid a todos y salieron negativas”, señaló la mujer.

(Le recomendamos: El mortal ataque que le dio vaca recién parida a hombre en Atlántico)

El cuerpo de la señora María Concepción fue entregado el sábado a sus familiares en medicina legal, donde le advirtieron que los resultados pendientes se los entregan entre 30 y 60 días “estando en un estrado judicial ante un fiscal y un juez”.



“De todas maneras me empecé a movilizar para poner la denuncia, porque eso es algo que no debió suceder. Ella (la abuela) decía ‘yo no tengo ganas de ir a ponerme esa vacuna’, pero mi mamá le explicó que debía hacerlo por ser adulta mayor”, dijo.



Carla Rodríguez cuestionó el proceder de la clínica donde le aplicaron la vacuna a la señora, con respecto a indagar síntomas o su estado de salud días previos, e insiste en que hubo falta de rigurosidad al momento de vacunar a su ser querido.



Este medio consultó a la Alcaldía de Soledad frente a este caso, el primero que se conoce en el Atlántico, pero por el momento siguen revisando lo sucedido.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más contenidos de Colombia:

- ¿Otro error? Enfermera vacunó dos veces a la misma persona

- Feminicida que aterró al país fue condenado a 42 años de prisión

- En Cartagena traficantes ofrecieron $ 20 millones a la policía