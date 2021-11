Indignación en Atlántico por hallazgo de meriendas del PAE en la basura

Un rechazo general ha provocado en la comunidad del municipio de Puerto Colombia (Atlántico) el hallazgo de meriendas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en bolsas de basura, ubicadas en el exterior del colegio María Mancilla Sánchez.



En un video difundido en las redes sociales, se observa el momento en que una recicladora revisa los desechos y encuentra los alimentos. Por ello, aprovechó la grabación para hacer la denuncia.

Eso no se hace, yo aguanté hambre, porque no tenía para la comida. Iba al colegio sin desayunar y me desmayaba del hambre FACEBOOK

TWITTER

“Eso no se hace, yo aguanté hambre, porque no tenía para la comida. Iba al colegio sin desayunar y me desmayaba del hambre. ¡Esto no se hace! Esto es una bendición para un niño, la comida no se bota”, expresó la mujer.



La recicladora halló panes y galletas con fecha de vencimiento del 4 de diciembre y sugirió que, en vez de botarlos, estos productos sean regalados a poblaciones vulnerables.

@Mineducacion Atención nos reportan que en I.E. María Mancilla (Puerto Colombia) botaron en varias bolsas meriendas del PAE, las encontró en un poste una recicladora y observó que la fecha de vencimiento de los alimentos era el 4 de diciembre. Cortesía periodista Edson Forbes pic.twitter.com/872MHrzHXy — Noticosta Caribe (@Noticosta) November 20, 2021

Esto respondió la Alcaldía de Puerto Colombia

Se debe hacer un buen manejo y no dejarlas cercas a personas que puedan consumirlas, para evitar problemas de salud FACEBOOK

TWITTER

La Alcaldía de Puerto Colombia, a través de la Secretaría de Educación municipal, explicó a EL TIEMPO que procedió a indagar con la asistente y coordinadora del operador del PAE del departamento.



“Me manifiesta que en un lote encontraron algunas galletas con moho y humedad. Por seguridad, la nutricionista hace el proceso adecuado de declararlas inservibles y luego reemplazarlas”, dijo la secretaria de Educación no certificada, Mayra Ahumada.



La funcionaria manifestó que se evidenciaron 334 galletas declaradas inservibles en actas correspondientes.



“Considero que, a fin de evitar algún problema de salud, se debe hacer el requerimiento de declararlas inservibles, pero se debe hacer un buen manejo y no dejarlas cercas a personas que puedan consumirlas, para evitar problemas de salud”, agregó.

Indignación entre los padres de famiiia del Colegio María Mancilla Sáñchez de Puerto Colombia por arrojar en bolsas de basura las meriendas del PAE. Aportan nuevas evidencias sobre el grave hecho. @ALCPTOCOLOMBIA , @CGR_Colombia ,@PGN_COL pic.twitter.com/bYYKti925R — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) November 20, 2021

Ahumada aclaró que existe un Programa de Alimentación Escolar municipal y otro departamental, siendo este último el relacionado en el video. En ese sentido, el PAE municipal sí es manejado por la Alcaldía.



“Las manejamos en dos instituciones, cubriendo el ciento por ciento de la población estudiantil. Son 890 raciones repartidas en 152 para la IE María Mancilla sede Vistamar y 738 meriendas en la IE Eustorgio Salgar”, concluyó.



BARRANQUILLA

