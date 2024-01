Las medidas en Atlántico por riesgo de desabastecimiento de agua ante Fenómeno del Niño

En el marco de las acciones de prevención, mitigación y atención del Fenómeno del Niño y sus posibles impactos, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) generó unas directrices para minimizar el riesgo de desabastecimiento de agua en el departamento.



Según informó este jueves 25 de enero la autoridad, las instrucciones van de acuerdo a los pronósticos climáticos y las alertas emitidas por el Ideam.

Hacen parte de las medidas inmediatas y de contingencia, adoptadas en relación con el manejo y administración del recurso hídrico, para la reducción del riesgo en materia de oferta y disponibilidad del agua.



En ese sentido, la autoridad ambiental aseguró que, a partir de la fecha, no se otorgarán nuevas concesiones que comprometan la disponibilidad del recurso hídrico en el departamento, en los próximos cuatro meses.



Asimismo, se estableció priorizar el uso doméstico de agua y seguridad alimentaria sobre los demás usos otorgados a las fuentes hídricas y el seguimiento a las concesiones de las fuentes hídricas más vulnerables.

Sobre el riego de prados, jardines, entre otros

El hato ganadero es el más afectado por el fenómeno climático. Foto: Blas Calvo

Entre las recomendaciones emitidas por la CRA, se limita el uso a las concesiones, cuyo propósito sea los usos suntuosos asociados a riego de prados, jardines, lavado particular de autos y actividades no autorizadas.



Se restringen algunos usos de agua que pueden poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano y para el funcionamiento de los sistemas naturales en el Embalse del Guájaro, Ciénaga El Rincón o Lago del Cisne, complejo de humedales río Magdalena y en general de todas las fuentes de agua superficiales.



La Corporación informó que también quedan restringidas temporalmente los caudales, usos o consumos autorizados, estableciendo turnos para el uso del recurso o distribución porcentual de los caudales concesionados en las Cuencas, Canal del Dique, Río Magdalena, Mallorquín y Cuenca Caribe.

Otras actividades prohibidas

Quedan prohibidas las quemas controladas para la preparación de terrenos para la agricultura u otras actividades productivas.



Así mismo, se estableció que se prohíbe la ejecución de actividades que puedan poner en peligro de contaminación las fuentes o depósitos de agua que abastecen acueductos o suministran agua para el consumo humano.



Se dará prioridad y celeridad a los trámites que permitan el aprovechamiento de fuentes alternas para abastecimiento de la población.



Como medida de prevención, la CRA ordenó el cierre total de las compuertas El Porvenir y Villa Rosa, en el Embalse del Guájaro, y recomienda a la comunidad en general: no generar fogatas en espacios naturales.



Cerrar llave del agua, cuando no esté utilizándola; aplicarse bloqueador solar, por el aumento de la radiación ultravioleta; hidratarse bien; y no exponerse durante largos periodos al sol.

