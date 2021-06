Hospitales, los máximos deudores de energía eléctrica en el Atlántico

Una serie de diálogos con directivos de diferentes instituciones hospitalarias del Atlántico sostiene la empresa Air-e ante la alta cartera morosa por el servicio de energía.



(De interés: Ganaron beca para maestría en México, pero no tienen plata para viajar).

La compañía, que por ley no puede suspender el suministro eléctrico a estas instituciones de salud, lleva a cabo procesos jurídicos para lograr el pago del servicio.

El caso que más preocupa a la empresa es el del Hospital Departamental de Sabanalarga, que acumula una deuda total de 6.382 millones de pesos, la cual se remonta al año 2010.



Por otra parte, el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, desde el año 2014 hasta hoy debe 1.728 millones de pesos.



(Vea también: Lengua palenquera: así se enseña en Barranquilla)



En los tres años recientes se han interpuesto acciones jurídicas en un juzgado de Soledad, las cuales no tenían respuesta. “Adicionalmente, las directivas de la institución no han mostrado voluntad de pago”, señaló un portavoz de Air-e.



“En una situación similar se encuentra el Hospital Universitario Metropolitano con una deuda cercana a los 2.979 millones de pesos, desde el año 2018. De igual manera, la compañía ha adelantado un proceso ejecutivo en búsqueda del pago de la obligación, pero no ha sido posible la cancelación de las deudas pendientes”, agregó.

Hemos mantenido nuestra voluntad de diálogo para concretar planes de financiación con los deudores morosos, pero algunos casos se han dilatado sin recibir ningún tipo de pago FACEBOOK

TWITTER

“Hemos mantenido nuestra voluntad de diálogo para concretar planes de financiación con los deudores morosos, pero algunos casos se han dilatado sin recibir ningún tipo de pago. Nuestro objetivo es lograr normalizar la deuda, pues el pago del servicio es fundamental y necesario para garantizar la adecuada prestación del servicio de energía”, comentó Ramiro Castilla, gerente de la empresa.



Un punto aparte representa el Hospital Universitario CARI, que debe 12.581 millones de pesos desde el año 2014. “Es importante señalar que la actual administración está pagando la facturación corriente del servicio”, anunció Air-e.



(Lea: Barranquilla, en alerta por la temporada de huracanes en el Caribe)



Otro caso crítico vive el Hospital Niño Jesús de Barranquilla, que por concepto de energía e intereses tiene una deuda de 3.013 millones de pesos desde 2017.



Procesos similares viven centros de salud como: Hospital Santa Lucía, Hospital Local de Luruaco, Clínica Porvenir y Hospital Local de Malambo.

BARRANQUILLA

Más noticias

- Policía niega que carro involucrado en muerte de Villa sea de ellos

- Así cayó el falso médico que cobró 240 millones de pesos

- Invías anunció construcción de viaductos entre Barranquilla y Ciénaga