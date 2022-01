La población del Atlántico se alista para elegir el próximo domingo 13 de marzo a quienes considera los más apropiados para representar al departamento en la cámara baja del Congreso de la República.



Son en total 62 candidatos que han sido distribuidos en 10 listas para luchar, durante la jornada de elecciones legislativas de 2022 por siete curules.

Algunos repiten su candidatura, otros se retiraron del ejercicio, mientras que unos más recorren los municipios atlanticenses para presentar sus propuestas. En ese sentido, los candidatos a la Cámara de Representas por el Atlántico son:

Pacto Histórico

Agmeth Escaf, Dreisa María Rosas, Gladys Oliveros, Edith Camerano, Fabián Miranda y Yazmer Ramos.

Coalición Centro Esperanza

Beatriz Eugenia Vélez, William Corredor, Henry Manuel García, Ethiel Manjarrés, Norman Alarcón y Arnold Gómez.

Cambio Radical

Modesto Aguilera, Rober Sanjuan, Gersel Pérez, Lourdes González, Betsy Pérez, José Amar y Luz González.

Partido Comunes

Germán José Gómez, Onivia Beatriz Esmeral y Raimundo Raish.

Partido Liberal

Jezmi Lizeth Barraza, Yaser Julián Eljach, Manuela Martínez, Jasivi Fernández, Uriel Rafael Ávila, Dolcey Óscar Torres y Julio José Mejía.

Mira, Colombia Justa y Liberal y Centro Democrático

Marlys Maldonado, Meliza Barraza, Leonardo Flórez, Elsa Mónica Sandoval, Daniel Pérez, Mónica Utria y Reynel Antonio Castro.

Nuevo Liberalismo

Sandra Leventhal, Eunice Echavarría, Rossana Pezzano, Zoranilly Valencia, Camilo Ernesto Aguilar, Santander Augusto Pertúz y Olson Wilfrido Ortiz.

Partido de la U

Luis Carlos Luque, Gastón Jaime Torné, Diana Patricia Macías, Keysi Henríquez, Astrid Velásquez, Oswaldo Rafael Sierra y Carlos Julio Dennis.

Partido Conservador

Armando Zabaraín, Mauricio Castro, Alexis González, Nidia Sara Donado, Edwin Alberto Ramírez, Edith Estela Góngora y Adriana de Jesús Blanco.

Salvación Nacional

Jesús Raimundo Godoy, Édgar Santander Redondo y Angie Melissa Orozco.

Así está el panorama en el departamento

Para el docente investigador, Alejandro Blanco, estas serán las elecciones más atípicas en los últimos 30 años de democracia participativa territorial, desde 1988.



“Dos hechos son clave para comprender este fenómeno: la pandemia y el estallido social del año anterior. Un aspecto que llama la atención, es el alto número de candidaturas. Este hecho político, no tiene precedente en este departamento”, dijo el también doctor en Ciencia Política a EL TIEMPO.



En ese sentido, considera que la cantidad de candidatos fortalece al sistema democrático y es “síntoma de un voto un poco más estructurado” en un departamento donde, según los informes de la MOE, las maquinarias marcan el pulso electoral.



De acuerdo con la última encuesta de Mediciones Estratégicas, la lista del Pacto Histórico en Atlántico sería las más votada con un 13 por ciento de intención de voto.



“Teniendo esto como referencia, es preciso resaltar que hace más de una década partidos o movimientos de corte progresista o alternativo no obtienen escaños en la Cámara de Representantes. Se abre una oportunidad real de ganar una curul de corte alternativa o progresista para el Atlántico”, señaló.



En cuanto a Cambio Radical, Blanco sostuvo: “Todo indica que las cuatro curules de Cambio Radical no serán alteradas. Las demás curules están siendo disputadas por el partido Conservador y el partido Liberal”.

Más detalles y curiosidades en esta contienda

Cuando se conoció que el comunicador Agmeth Escaf encabezaba la lista del Pacto Histórico por encima de otros afines, como el abogado Miguel Ángel del Río, se generó una polémica entre algunos miembros y seguidores del partido.



Quienes protestaron la determinación, aseguraban que el expresentador de TV no iba acorde a las ideas del Pacto e incluso sacaron a relucir fotografías en las que se le veía con el candidato presidencial Alejandro Char, quien a la vez es rival directo de Gustavo Petro en estas elecciones.



Los hombres son mayoría: de los 62 candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, 29 son mujeres. Los partidos Nuevo Liberalismo y Mira – CJL – CD son los que más candidatas mujeres tienen, con cuatro en cada lista.



Bajo la ‘sombra’ de Aida Merlano: otra de las candidaturas que han dado de qué hablar es la de Adriana Blanco, por el partido Conservador. Fue la gerente de campaña de Aida Merlano en 2018 y ahora es fórmula del senador Laureano Acuña.



Entre el grupo de los que buscan continuar en la Cámara de Representantes están: Armando Zabaraín, quien es cabeza de la lista del partido Conservador; Jezmi Barraza, Modesto Aguilera y José Amar, de Cambio Radical.



Entre tanto, los representantes que han decidido salir en este periodo son: César Lorduy (Cambio Radical), quien se lanzó al Senado, Karina Rojano (Cambio Radical), cuyo padre inscribió su candidatura al Senado por el partido Liberal; y Martha Villalba (Partido de la U), quien iría por la Gobernación del Atlántico.



BARRANQUILLA

