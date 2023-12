La lucha de las sabedoras de Atlántico por la tradición ante el auge de comidas rápidas

Una preocupación se ha suscitado en los pueblos del Atlántico y otras regiones del Caribe colombiano: las comidas rápidas se están llevando el protagonismo que antes tenía la cocina tradicional en la mesa, según consideran las matronas.



Señalan que los ‘pelaos’ de ahora, o la nueva generación, se están olvidando de los pasteles de pollo, el bollo de yuca para acompañar la mojarra o un enyucado. Y aseguran que ahora prefieren la salchipapa, la pizza, la hamburguesa, entre otros de esos platos.

“Es importante inculcarle a niños y jóvenes valorar estas comidas que hacemos nosotras las matronas en los diferentes corregimientos o pueblos. Primero, porque es algo que a ellos les nutre físicamente. En cambio, la comida rápida sí, es deliciosa, hay que reconocerlo, pero ¿qué les deja a ellos? Entonces es la idea de rescatar todas esas tradiciones, que si una mazamorra, que si un bollo de millo o un pastel, para que su paladar se acostumbre a esas comidas”, dice Corcina Isabel Llanos de la Asunción.



Corcina Llanos tiene 55 años y es matrona de Pital de Megua, un corregimiento de Baranoa (Atlántico), donde el producto bandera es el pastel. Además, se trata de la fuente de ingresos de más de 70 familias en esta población.



Una de esas mujeres que lleva el sustento a casa gracias a este alimento es Corcina, quien siguió con el legado, como consecuencia de un accidente que sufrió su madre hace, aproximadamente, 18 años.



“El impacto económico también hay que tenerlo en cuenta. Nos ha ayudado mucho a las familias pitaleras a seguir adelante con nuestros proyectos, los estudios de nuestros hijos, la mejor calidad de vida de nosotras y de nuestras familias. No solo con el pastel, también se hace la chicha de millo, caribañola, arepa de millo… ¡Mejor dicho! Son una serie de alimentos que además de ayudarnos económicamente, estamos ayudando también a conservar esa gastronomía”, cuenta Llanos.

Envía hasta 50 pasteles diarios a Barranquilla y Bogotá

Corcina se declaró orgullosa de sus orígenes, tras obtener el premio. Foto: Prensa Mincultura

Bajo esa consigna, esta pitalera se levanta a diario y le dedica entre 8 y 10 horas produciendo hasta 50 pasteles con su sello, “marcando territorio” en ciudades como Barranquilla y Bogotá, a donde envió recientemente y así no perderle pisada a la industria de las comidas rápidas, que se ha fortalecido en las principales capitales del país.



Otro factor clave que destaca Corcina para preservar la tradición de generaciones es la celebración de ferias y festivales que organizan las autoridades locales de los municipios y a nivel departamental, como es el caso del programa de la Gobernación del Atlántico, ‘Sazón Atlántico’.



De hecho, ella es una de las que ha sabido aprovechar cada uno de esos espacios. El pasado martes 5 de diciembre participó en un concurso del Ministerio de Cultura en Bogotá y resultó ganadora en la categoría ‘Cocinas tradicionales’.



“Gané con el plato de pastel de millo con codorniz ahumada. A los jueces les gustó el sabor y lo que contiene y todo lo que viene detrás de este plato típico, que es de los ancestros y el valor que tiene. No hablando del valor comercial, sino de la herencia que está dejando en cada uno de nosotros”, asegura la mujer.



Como si fuera poco, también se resalta el compromiso que tienen estas matronas de Pital con la conservación del medio ambiente, toda vez que no incluyen entre los ingredientes a aquellos animales en vía de extinción como el armadillo y el ñeque.



En este corregimiento, el festival se organiza normalmente entre el 1° y el 4 de julio, cuando reciben la visita de comensales de Barranquilla y municipios cercanos para degustar de los mejores platos producto del pastel.

Los bollos de Ponedera

Una situación similar viven en el municipio de Ponedera (Atlántico), donde la fuente de ingreso de más de 130 hacedoras es la producción del bollo, a partir de sus cultivos de maíz.



De acuerdo con la matrona María Teresa Díaz, más que luchar contra algo que ya está establecido como las comidas rápidas, es aliarse. Al menos ella y la comunidad lo entendieron de esa manera y envían 5 mil bollos diariamente hacia la ‘Arenosa’.



Según relata, este producto termina precisamente en los negocios de comidas rápidas, más exactamente en los platos denominados chuzos desgranados, por ejemplo, asegurando así un ingreso fijo a las ponederenses.



“Así se mantiene vigente la tradición. El bollo de mazorca pega con todo: con pescao frito, con arrocito, con suero, con queso. También está el bollo de yuca, que nos lo comemos con el cerdo frito y lo compran mucho para las butifarras”, manifiesta la matrona María Teresa.



Ella es agricultora y, junto con su pareja y sus cinco hijos, cultiva el maíz, yuca, frijol y la zaragoza, logrando sacar el hogar adelante y dejar en alto la cocina tradicional de Ponedera, a veces, incluso, a punta de fogón de leña.



No perdió la oportunidad para invitar a los lectores de EL TIEMPO al Festival del Bollo: “No se pudo celebrar el 7 de septiembre por tanta lluvia. Ahora lo vamos a hacer la próxima semana. Es algo muy bonito, porque viene la mayoría de gente del Atlántico y de afuera”.

Un encuentro de cocineras en el Museo del Atlántico

Facebook Twitter Linkedin

Sabedoras, en el Museo del Atlántico. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Adicionalmente, el Museo del Atlántico recibió a 50 cocineras tradicionales de 11 departamentos para participar en el marco del II Encuentro Nacional de Cocinas Tradicionales de Colombia.



Estuvieron sabedores y sabedoras de Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Chocó, Guajira, Meta, Santander, Sucre, San Andrés y Providencia, y el Pacífico nariñense.



Este fue organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Programa Juntanza Étnica de USAID y ACDI/ VOCA, con el apoyo de la Gobernación del Atlántico.



Ahí también se tocó el tema de la cocina tradicional y las comidas rápidas, reflexionando sobre el presente y concluyendo sobre la importancia de promover la salvaguardia de la tradición culinaria y la soberanía alimentaria de las comunidades en los diversos territorios.



Es así como las matronas del Atlántico han intensificado con estrategias y por todos los medios esa lucha para que la cocina tradicional no quede relegada por las comidas rápidas, la favorita en la mesa para la nueva generación.

