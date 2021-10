Niña tuvo que entutelar a un torneo de fútbol para que la dejaran jugar

En medio de los aplausos y una calle de honor de sus compañeros, el pasado domingo regresó a las canchas de fútbol Lina Sofía Bolaño Aguirre, quien hacía un mes había sido retirada del torneo infantil de Sabanalarga, Atlántico, por el solo hecho de ser niña.



La noticia la recibió Lina, de ocho años de edad, a dos días de iniciar el campeonato, lo que le provocó una gran tristeza. No entendía por qué no podía jugar si fue acogida de la mejor manera por entrenadores, compañeros y padres de familia.

Ya tenía los guayos y el uniforme del Club Bolívar, equipo en el que juega desde hace dos años.



La decisión fue del Comité Deportivo Municipal de Sabanalarga, cuyos miembros no vieron con buenos ojos a una niña jugando en un torneo netamente masculino.



Una tutela le permitió a Lina Bolaño regresar a las canchas en Sabanalarga, Atlántico, donde un comité le había negado la participación en el torneo de fútbol por el solo hecho de ser niña. pic.twitter.com/bPrZvIcntJ — leonardo herrera (@leoher69) October 26, 2021

Ernis Bolaño, padre de la niña, no podía creer lo que estaba pasando. Cuando se acercó a la liga de fútbol a preguntar por qué no dejaban jugar a su hija la respuesta fue tajante: “si quería presentar una tutela pero el torneo era de niños y no niñas”.

Él la ha apoyado desde los cinco años, cuando vio en su pequeña talento para el manejo del balón. Desde entonces como en el pueblo no hay torneos femeninos la comenzó a inscribir en los campeonatos de niños.

Una juez ordenó que la dejarán jugar

La noticia se regó por las redes sociales y fue el abogado Eric Camargo quien de manera voluntaria decidió asumir el caso de Lina Bolaño.

Lina con un compañero de equipo. Foto: Cortesía archivo familiar

Camargo asegura que al padre de la menor le fue entregado de manera virtual en pdf el reglamento del torneo y en ningún lado se evidencia la prohibición de participar niñas en el torneo de fútbol municipal.



“Le pedí al papá que me diera el poder y de inmediato instauré una tutela, que afortunadamente falló en nuestro favor. La juez ordenó que la dejarán jugar y ordenó a la Gobernación del Atlántico promover políticas deportivas que incluyan a las niñas”, precisó Camargo.



El domingo pasado Lina regresó al equipo por su banda de capitán. Fue recibida en el estadio de fútbol municipal de Sabanalarga en medio de la alegría por los compañeros y el técnico del equipo.



Ese día, derrotaron 2-0 al Unión Caribe con dos asistencias de Lina Sofía, quien demostró en la cancha sus habilidades para jugar fútbol.

BARRANQUILLA

