La maniobra que le podría dar un giro a investigación por accidente vial en Atlántico

A medida que avanzan las horas se van conociendo más detalles del trágico accidente de tránsito que dejó una menor muerta y 49 personas heridas en la vía Tubará (Atlántico).



Los hechos se presentaron en la noche del pasado domingo 4 de febrero en el sector conocido como la ‘Curva de Macario’, cuando un bus que transportaba tres comparsas infantiles se volcó.

Cabe recordar que los menores bailarines habían participado en un desfile de Carnaval que se celebró en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla, y emprendían el viaje de regreso a la ciudad de origen, Cartagena.



Desde que se registró el accidente, las autoridades del departamento se centraron en atender la emergencia, brindando atención oportuna a los menores y padres de familia lesionados en los diferentes centros asistenciales de Barranquilla y municipios.



Sin embargo, también se enfocaron en las investigaciones pertinentes, según informó el Instituto de Tránsito departamental.



“Desde nuestra institución lamentamos el fallecimiento de una menor de 14 años de edad. Los detalles del siniestro vial están siendo investigados por las autoridades correspondientes”, comunicó la autoridad.

Un detalle que están revisando las autoridades

Hay 49 personas heridas, según el último reporte. Foto: Archivo particular

Una de las maniobras que ha llamado la atención tanto de los investigadores como de los propios sobrevivientes a la tragedia ha sido un presunto cambio de ruta del conductor, aparentemente, para evitar un peaje.



“El conductor manifestó que no conocía bien la vía, ellos venían de Malambo luego de presentarse en un desfile de Carnaval e iban hacia Cartagena y lastimosamente tomó una red secundaria, según por falta de conocimiento y perdió el control en una en la zona conocida como la curva de Macario y se volcó”, dijo el director del Tránsito, Carlos Granados, a Rcn Radio.



El funcionario agregó que es llamativo que, pese a no conocer la vía, decidió “cortar” camino por el municipio de Tubará y no tomar la Circunvalar de la Prosperidad hasta empalmar con la Vía al Mar.

¿Había sobrecupo en el vehículo?

Otro detalle que investigan las autoridades es un posible sobrecupo en el automotor, donde viajaban, aproximadamente, 50 personas.



“El conductor casi pierde un brazo, imprudencia, exceso de velocidad en una vía que no conoce, es una vía secundaria, siempre hacemos las recomendaciones, no sabemos si quería evitar el peaje. La gente quiere es evadir el peaje”, indicó Granados a Emisora Atlántico.



En las últimas horas, se dio a conocer que, de los 49 heridos, 21 ya fueron dados de alta y, con el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la Alcaldía de Cartagena, salió el primer grupo hacia la capital de Bolívar.



Entretanto, los que aún permanecen en la Clínica Altos de San Vicente recibieron la visita del gobernador Eduardo Verano. Además, un menor debió ser operado de la cadera y otro lesionado se encuentra en UCI.

