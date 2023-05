Ante la mortandad de peces que se registró la semana pasada en la ciénaga de los manatíes, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia (Atlántico), la Procuraduría General de la Nación intervino solicitando un informe a la CRA.



(Lea también: Hallan el cuerpo sin vida del menor desaparecido en playa de Puerto Colombia)



En el documento requerido, el Ministerio Público pide explicar las causas de mortandad de peces y demás impactos ambientales sobre este espacio, donde también se ha visto afectado el mangle en periodos anteriores.

Presentar un informe en donde se establezcan las causas de los presuntos impactos ambientales FACEBOOK

TWITTER

Hay que recordar que la mortandad de peces fue dada a conocer por los pescadores de la zona, que alertaron con imágenes y videos de este fenómeno, que además generaba malos olores en el sector.



Por lo anterior, la Procuraduría le pidió a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) evaluar la posibilidad de practicar las visitas técnicas necesarias, con la realización de monitoreo de calidad física y química del agua en la ciénaga, en aras de establecer las causas que generaron los presuntos impactos ambientales.



Como segunda medida, solicita “presentar un informe en donde se establezcan las causas de los presuntos impactos ambientales y las acciones para mitigar, compensar y prevenir los mismos”.



Asimismo, la CRA deberá informar el avance de los procesos sancionatorios ambientales abiertos el año pasado.

Requerimientos vienen desde el año pasado

Y es que, en el oficio que dirigió la Procuraduría a la autoridad ambiental del Atlántico, recordó que desde septiembre de 2022 se viene adelantando una acción preventiva, relacionada con los impactos ambientales en la ciénaga de los Manatíes.



Aquella vez también se levantó un oficio en el que se requirió información, como instrumentos de planificación y control para este ecosistema, información de los predios que se encuentran dentro de la ronda hídrica y acciones para la recuperación de la ciénaga.



Asimismo, informe de procesos sancionatorios, diagnósticos y/o estudios hechos sobre la ciénaga de los Manatíes y establecer canales institucionales que permitan a las comunidades civil y académica aportar en la búsqueda de las soluciones.

Facebook Twitter Linkedin

Los pescadores de la zona fueron los que alertaron sobre la mortandad de peces. Foto: Prensa CRA

Procesos sancionatorios en ese entonces

La respuesta a los requerimientos de ese entonces llegó en octubre, según reseña la Procuraduría y, de ese informe, el Ministerio Público publicó los alcances del mismo.

“Que la ronda hídrica de la ciénaga no se ha determinado, sin embargo, se encuentra priorizada para su determinación, ocupando el lugar número 11”, reportó la CRA.



Además, se encuentran en curso “cuatro procesos sancionatorios ambientales” que dirige esta Corporación.



“Para el cuerpo de agua se cuenta con el Plan de ordenación de la cuenca Hidrográfica Ciénaga de mallorquín y Arroyos Grande y León, instrumento que fue adoptado a través del Acuerdo No.001 del 2007 por esta Corporación y ajustado mediante la Resolución No.072 de 2017, expedida por la C.R.A. Adicionalmente se cuenta con la zonificación de ecosistemas de manglar en el departamento del Atlántico, zonificación aprobada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No.442 del 2008. Posteriormente, a través de la Resolución No.1478 del 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aprobó la actualización de la zonificación de manglar de la unidad Ciénaga de Mallorquín en el departamento del Atlántico”, respondió la CRA.



Tras ser consultada por EL TIEMPO sobre este nuevo requerimiento de la Procuraduría por la mortandad de peces, la CRA indicó que ya se encuentran preparando lo solicitado.

Los resultados que arrojó el análisis de la CRA

Se evidenció una tonalidad clara en la piel de los animales, sin manchas o daños en las escamas FACEBOOK

TWITTER

No obstante, una vez conocido el fenómeno la semana pasada, investigadores de la CRA informaron que efectuaron el protocolo de revisión y análisis de algunos cadáveres de especies diferentes.



En ese sentido, concluyeron “que el picescidio, se produjo por una falta de oxígeno en el cuerpo de agua, esto debido al aumento gradual de la temperatura que se ha venido presentando durante los últimos días”.



(Además: Alta ola de calor genera mortandad de peces en la ciénaga de Los Manatíes)



La Corporación indicó que esta situación ha provocado una mayor demanda química de oxígeno.



“Se evidenció una tonalidad clara en la piel de los animales, sin manchas o daños en las escamas, el aparato digestivo se observó intacto sin irregularidades en los órganos internos, y visualmente se notaron ojos pronunciados y la boca abierta, además de ello no se observaron secreciones por el opérculo, ojos o las branquias, que también se encuentran intactas y decoloradas”, señala el reporte técnico.



La CRA descartó que la mortandad de peces haya sido causada por alguna contaminación (no biológica) del cuerpo de agua, como trascendió en algunos sectores.

Más noticias:

- Volcán Nevado del Ruíz: aumenta la cantidad de sismos según SGC

- El grave impacto económico al suroccidente del país por la suspensión del gas natural

- Adulta mayor, de 78 años, brutalmente golpeada por delincuentes en Santa Marta

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla