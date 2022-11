La Gobernación del Atlántico instaló punto de acopió para recoger ayudas para damnificados de Piojo y municipios afectados por las persistentes lluvias que desde la mañana del sábado caen sobre el territorio.



Alimentos no perecederos, sabanas toallas, colchonetas, implementos de aseo y agua potable hace parte de los ayudas que se requieren con urgencia para atender a las familias damnificadas.

Recordamos que desde la Gobernación del Atlántico no estamos solicitando dinero en efectivo, ni transferencias bancarias o a través de canales digitales.



La única comunicación oficial destinada para gestionar ayudas, es la siguiente:

Son dos puntos de acopio, uno se encuentra en la Torre Empresarial Terpel, piso uno, en la vía 40 No. 69-111 y el otro en el parqueadero del estadio de béisbol Édgar Rentería, en la entrada por la vía 40.



“Agradecemos a todas las entidades, grupos y demás organizaciones civiles que se están uniendo a nuestra campaña, sin embargo hacemos un llamado a utilizar los centros de acopio oficiales, destinados para tal fin y entregar solamente ayudas en especie”, señala el mensaje enviado por la Gobernación del Atlántico a través de las rede sociales.



Los municipios que presentan afectación por inundaciones y deslizamiento de tierra son Piojó, Juan de Acosta, Puerto Colombia, Sabanalarga, Luruaco y Repelón.



Hasta el momento los organismos de socorro no han entregado un balance del número de damnificados que deja el recrudecimiento del invierno este fin de semana en el Atlántico.



