En vísperas de la celebración de Navidad y fin de año, el departamento de Policía del Atlántico reportó la incautación de 132 botellas de licor adulterado en lo que va corrido de diciembre.



De acuerdo con la información de las autoridades, estas bebidas pretendían ser comercializadas en establecimientos abiertos al público.

Las incautaciones fueron realizadas en diferentes municipios y ejes viales del departamento, la mayor parte del licor era trasportado en buses de servicio público. En algunas botellas de licor incautado se observa a simple vista partículas de suciedad flotando en el licor.



Según la Policía, los delincuentes consiguen la adulteración de estos productos con la adición de ciertos compuestos químicos, perjudiciales para el ser humano.



Dichos productos son conseguidos fácilmente en el mercado a bajo costo. La principal materia prima sería alcohol metílico o 2-propanol. Las botellas son recicladas, en ocasiones recolectadas de la basura.

Las recomendaciones de las autoridades

Para identificar licor adulterado, las autoridades recomiendan desconfiar de las bebidas alcohólicas que estén por debajo de los valores habituales. Comprar el licor en sitios de confianza.



Revisar el aspecto de las botellas antes de consumir su contenido y dudar de cualquier deterioro en su presentación. Verificar que el licor no tenga sedimentos. Revisar la estampilla de seguridad, cerciorarse que no esté rota o en mal estado, y que no presente inconsistencias en su impresión, entre otros.



Revisar que las pestañas de los empaques tetra pack no tengan residuos de pegamento. En caso de tener dudas, usar la aplicación móvil Edesk, disponible para dispositivos Android y iPhone, con la que se puede confirmar la originalidad de la estampilla.



La Policía pidió a la ciudadanía denunciar a la línea 123 con información que permita desmantelar fábricas de licor adulterado o sitios donde se almacene.



BARRANQUILLA

