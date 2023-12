Hotel, restaurante, billar y 15 cuartos fríos funcionaba con luz robada en Malambo

Un contundente golpe al robo de energía dio la empresa Air-e en zona rural del municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla, en donde detectó dos predios que evadían el pago real del consumo de energía.



El procedimiento se llevó a cabo en jurisdicción del corregimiento de Caracolí, en donde los técnicos de la empresa encontraron que se manipulaban las redes para alimentar con energía a 15 cuartos fríos, hielera, hotel, bar-billar y restaurante.

Para el caso del hotel tenía 32 habitaciones y cada una tenía aire acondicionado y televisor. Adicionalmente, había una motobomba para enviar el agua hasta un tanque subterráneo.



En el procedimiento fue capturado el administrador de los predios y dejado a disposición de las autoridades por el delito de Defraudación de Fluidos.

Es importante señalar que el procedimiento realizado contó con apoyo policivo, teniendo en cuenta que no se permitía el acceso de los operarios de Air-e a los predios.



De acuerdo con los estimativos, había una pérdida mensual de 29.000 kilowatios hora al mes mes, un perjuicio económico de 30 millones de pesos mensuales.



Así mismo dejaba de pagar el costo de la contribución que corresponde al 20% sobre el valor del consumo de 6 millones de pesos.



Es importante anotar que el usuario a cargo del predio llegó a una negociación del perjuicio económico cancelando la suma 120 millones de pesos.



Mientras tanto, se encontró operando un transformador de 150 kilovatios. Sin embargo, solo estaba autorizado la operación de un transformador de 75 kilovatios.



“Estos establecimientos comerciales no solo evaden el pago de la energía, sino impuestos como la contribución, alumbrado público y la tasa de seguridad”, agregó el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín de la Hoz Torrente.



A la fecha, Air-e lidera con la Fiscalía cerca de 550 investigaciones penales por hurto y Defraudación de Fluidos. Han sido capturadas 183 personas por este delito y Concierto para Delinquir.

