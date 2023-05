El Ministerio de Transporte expidió una nueva resolución mediante la cual extiende una nueva prórroga para el cobro del peaje Papiros, en la Vía al Mar que comunica a Barranquilla con Cartagena.



El nuevo plazo propuesto es el 30 de mayo, es decir que hasta dentro de 15 días seguirá levantada la talanquera en esta caseta, localizada en el municipio de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla.

En el documento el Ministerio explica que dados los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo con las comunidades de Puerto Colombia, municipio donde se encuentra el peaje, no ha sido posible realizar la reunión con los participantes de la mesa técnica, puesto que desde la Defensoría del Pueblo, quien ejerce la Secretaría técnica de las mesas, no se había convocado las mismas.



Se asegura que el pasado 12 de mayo se citó a u una reunión el mismo día, por lo que no hubo tiempo para organizar las comisiones y se ha solicitado la reprogramación de la reunión.



“En consecuencia, y con el ánimo de garantizar que se realice dicho encuentro con el protocolo establecido por la secretaria técnica y tener los soportes y garantías que la información que se va a suministrar llegue a los interesados de forma oportuna, para que las decisiones frente a la reactivación del cobro con los integrantes de la mesa técnica sean claras; solicitamos se otorgue una ampliación de la suspensión del cobro del peaje por el término de 15 días hasta el 30 de mayo de 2023”, subraya la resolución del Ministerio de Transporte.



No obstante las comunidades y organizaciones cívicas que se oponen al cobro de este peaje realizarán este martes protestas, reclamando al Ministerio el cumplimiento de los acuerdos en las mesas de trabajos convocadas en meses pasados.

