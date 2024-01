Atlántico lucha por recuperar sede del Mundial de Kitesurf

La noticia de la pérdida de la sede del Mundial de Kitesurf, en Salinas del Rey, cayó como un balde de agua helada, unos días después de que también Barranquilla y Colombia perdieran los Juegos Panamericanos de 2027.



La tercera Copa Mundo fue excluida del calendario internacional de esta disciplina, luego de que la Gobernación del Atlántico no aportara a tiempo el dinero que se necesitaba (2 mil millones de pesos) para la fecha prevista.

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Sin embargo, el gobernador Eduardo Verano aseguró que harán todo lo posible por recuperar la sede del evento internacional.



“En ningún momento hemos manifestado que no hay interés por mantener la sede del mundial, lo que pasa es que no sabíamos que había que pagar esos $2 mil millones. Durante el proceso de empalme con la anterior administración no hablamos del tema, sin embargo, haremos los trámites necesarios para solucionar este asunto”, dijo el mandatario.



Y aseguró también que deberán revisar si la administración dispone de los recursos específicos para destinarlos al evento deportivo.



“El dinero que nosotros tenemos en este momento tiene unas destinaciones específicas y una serie de controles, no podemos inventar una plata o dispones de recursos para este tema si no existe la asignación presupuestal reglamentaria. Si queremos recuperar la sede tenemos que ir despacio y con tranquilidad”, señaló.

Comunicado a la opinión pública



La Gobernación del Atlántico se permite informar que:



El gobernador afirmó que no puede desconocer lo que este evento significa económicamente para el departamento.



"Hemos visto que este deporte atrae un turismo muy importante y novedoso, incluso, el sitio donde se realiza es muy específico y no se puede cambiar por la naturaleza de los vientos y las olas, así que en general es un punto con las condiciones exactas tanto en lo deportivo como en lo económico”, finalizó.