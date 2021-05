Atlántico flexibiliza medidas ante disminución de casos covid-19

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, anunció que ante la reducción en el número de casos diarios y activos de covid-19 en el departamento, las medidas de confinamiento tendrán algunas modificaciones.



“Once semanas después del inicio del tercer pico de contagio, empezamos a ver una franca disminución de casos diarios y por primera vez tenemos menos de 2.200 casos activos en el departamento”, dijo la mandataria.



Noguera aseguró que las salas de urgencia de los hospitales municipales y la ocupación de camas UCI bajó al 85 por ciento.

“Este alivio en la curva de contagio, nos lleva a flexibilizar las medidas para esta semana, pero el Atlántico no baja la guardia”, agregó la mandataria departamental al término de una reunión de seguimiento y evaluación con el Comité Epidemiológico Departamental.

Cambios en los horarios

Tras el comité se determinó que el toque de queda continúa desde este viernes 7 de mayo a las 6:00 p.m. hasta el sábado 8 de mayo a las 5:00 a.m., y se reinicia el sábado a las 4:00 p.m. hasta el lunes 10 de mayo 5:00 a.m..



Asimismo, el toque de queda para la próxima semana será desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., a partir del lunes 10 de mayo hasta el viernes 14 de mayo.



El pico y cédula será solo para acceder a establecimiento bancarios, comerciales y/ o de servicios, sean públicos o privados que generen una alta afluencia de público. La medida no aplica para transporte público.

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Foto: Gobernación del Atlántico

También habrá ley seca en el consumo y en la venta de licor hasta el 14 de mayo. De igual forma, permanece cerrado el acceso a las playas, se permite únicamente para el ingreso a restaurantes, cumpliendo los protocolos de bioseguridad y los niveles de aforo máximo. Cada municipio deberá aprobar los planes pilotos y los aforos correspondientes.



Está prohibida la realización cualquier otro tipo de actividad, excepto aquellas relacionadas con temas deportivos en el horario de 5:00 a.m. a 8:00 a.m..



Continúan prohibidos los eventos de carácter público, eventos privados o reuniones familiares con un aforo mayor a ocho personas, discotecas y lugares de baile.

Sigue alerta roja hospitalaria

La secretaria de Salud del departamento, Alma Solano, manifestó que si bien se mantiene la alerta roja hospitalaria en el departamento, se observa una menor congestión de pacientes en las urgencias de los hospitales municipales, al igual que bajó la ocupación de camas UCI en el departamento, hoy está en un 85 por ciento.



Solano destacó que abril fue el mes en el que más pruebas de Covid-19 se han realizado desde el inicio de esta pandemia.



“Aplicamos 49.751 pruebas, esto es muy positivo, porque gracias a la aplicación de pruebas y detección temprana de casos podemos activar la ruta y, de esta manera, podemos actuar con mayor rapidez para frenar la propagación del virus”, afirmó.

