Duro golpe a la economía en el Atlántico: exportaciones bajaron un 6,6 % en 2023

Las exportaciones minero – energéticas (carbón y petróleo), decrecieron en un 90,7%, durante el 2023 en el departamento del Atlántico. Cifra que representa pérdidas millonarias para el departamento, la región y el país.



Si bien en comparación con el año anterior las exportaciones no minero – energéticas crecieron en un 2,9 %, para el año 2023 las exportaciones totales del departamento del Atlántico alcanzaron los 2.194 millones de dólares, lo que representa una caída del 6,6 % en relación con el año anterior.

De acuerdo con Saúl Pineda Hoyos, Director del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA, “en un año que volverá a ser de lento crecimiento en el mercado interno, Barranquilla y Atlántico deberían sacar el mayor beneficio de la política de reindustrialización liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para hacer de los mercados internacionales una real oportunidad de crecimiento de su plataforma productiva y de servicios”.



Las exportaciones agropecuarias presentaron una caída del 19,4%. En consecuencia, el desempeño exportador de la región durante el último año se sustentó en el sector industrial con crecimientos de las exportaciones de la industria automotriz (103,2%), la industria básica (7%) y la industria liviana (3,1%), con excepción de las ventas externas de la maquinaria y equipo que cayeron en 15,1%.

Entre los destinos de las exportaciones regionales destacan: Estados Unidos (42,9%), Mercosur (9,9%), México (6,3%), Unión Europea (5,8%) y CAN (5,3%) como principales destinos de las exportaciones no minero energéticas de la región. La concentración de las exportaciones regionales en los Estados Unidos resulta evidente.



Entre las exportaciones no minero energéticas se destacaron por su buen desempeño grupos de productos de alta participación y alto crecimiento, como los fungicidas, que presentaron un crecimiento anual del 46,4% en el 2023 respecto al año anterior. Una tendencia similar siguen las puertas, ventanas y sus marcos de aluminio cuya tasa de crecimiento fue del orden del 32,0%.



Por otra parte, llaman la atención grupos de productos de alta participación y de bajo crecimiento como el aceite de palma en bruto, y los desperdicios y desechos, de cobre, que decrecieron 6,5% y 25,1%, respectivamente, durante el año anterior; así como las exportaciones de bovinos que cayeron en un 30,3%.



Entre los productos de mediana participación, sobresalen por su desempeño durante 2023 las grasas y aceites, las placas y hojas lisas de vidrio, los demás medicamentos para uso humano, y los demás insecticidas, con crecimientos del 74,7%, 22,0%, 21,8% y 2,7%, respectivamente.



Finalmente, cabe destacar el comportamiento dentro del grupo de productos de baja participación, pero de alto crecimiento, el auspicioso crecimiento de los demás insecticidas, con un crecimiento notable de 269,5%, así como las vidrieras aislantes de paredes múltiples, que lo hicieron un 163,3%.

Perspectivas de las exportaciones para 2024



El Centro de Pensamiento de la Universidad EIA estima que las ventas externas de bienes no minero energéticos del departamento estarían por el orden de los 2.258 millones de dólares al final del año bajo el supuesto moderado de un crecimiento del 4% de este tipo de exportaciones.



No obstante, “este crecimiento de las exportaciones no minero energéticas del departamento del Atlántico debería ser mucho más ambicioso, no solo para superar los 2.500 millones de dólares del 2022, sino para avanzar a una cifra que realmente impacte el crecimiento económico regional, a través de la posible y necesaria exploración de nuevos productos y mercados”, concluyó, Saúl Pineda.

