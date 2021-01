Sin computador, alumno tuvo el segundo mejor puntaje en el Atlántico

“Estoy muy contento porque pude superar las adversidades”, son las primeras palabras del egresado del colegio El Socorro, Abel Sarmiento de la Hoz, quien tuvo el segundo mejor puntaje de las pruebas Icfes en Atlántico, pese a no contar con los recursos para asistir a clases virtuales.

Ayer lunes, antes de recibir un reconocimiento por parte de la Gobernación, junto con otros cuatro estudiantes destacados, el joven oriundo de Santo Tomás explicó en EL TIEMPO esas adversidades que superó para registrar 492 de 500.



Cuando las clases eran presenciales, el joven de 17 años debía recorrer 30 minutos transportándose en un bus y hacer transbordo en moto para llegar a tiempo a la institución, ubicada en Malambo.



Sin imaginarse que una pandemia le iba a complicar –aún más—la situación, obligándolos tanto a él como a sus compañeros a ingeniarse la manera de asistir virtualmente a las clases sin contar con una herramienta que le permitiera la conexión en línea.

“En mi caso particular, no tengo un computador para estudiar. Solamente me podía conectar vía celular. Eso para mí fue un reto, pero a la vez lo veo como una prueba que Dios me puso. Recuerdo esos momentos y me da alegría”, expresa un emocionado Sarmiento.



El tomasino agrega que se conectaba a las clases de manera puntual con el fin de llevar una buena preparación para las pruebas Icfes, a través de un celular en mal estado, pero suficiente para decir “presente” en la clase y escuchar atento al docente.

Abel Sarmiento de la Hoz intervino en el reconocimiento a los mejores estudiantes atlanticenses. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Más oportunidad que queja

Sin embargo, no se le escucha a Abel Sarmiento ninguna expresión de queja o excusa y, por el contrario, insiste una y otra vez que estas circunstancias las vio como una oportunidad para prepararse y apostarle a sacar lo mejor de sí, dejando atrás los límites.



“No falté tanto a clases, siempre me propuse obtener excelentes resultados. Mis compañeros y yo nos preparamos de una manera excelente. No es una sorpresa que el colegio El Socorro ostente buenos resultados, a pesar de que no cuenta con los recursos con los que contarían otros colegios de la nación. Fue un proceso exigente, en el que nos forman también psicológicamente”, dice Sarmiento.



Recuerda que días antes del 7 noviembre, fecha programada para la realización de la prueba en el Instec, ya se encontraba nervioso. Sensación que cambió considerablemente en sí cuando fue a revisar los resultados del examen, el pasado sábado 16 de enero.

“Ese día estaba calmado. Mi meta era superar los 400 y estaba seguro, porque el proceso de preparación fue magnífico. El único nervio era que yo quería hacer historia en el colegio y finalmente lo logré”, asegura el tomasino.



Antes de El Socorro, Sarmiento de la Hoz pasó por dos instituciones educativas. En Santo Tomás hizo preescolar y primera en colegio que solo contaba con estos niveles, para luego pasar a cursar los tres primeros niveles de bachillerato en un plantel de Sabanagrande, otro municipio del Atlántico.



Al finalizar octavo, “se me dio la oportunidad de estudiar en el colegio El Socorro por el prestigio que tiene. Quise buscar una mejor institución y quería trabajar duro en ello. Entre más tiempo le dedicara al estudio, mejores resultados iba a tener”, según explica.

La foto oficial de Abel Sarmiento de la Hoz, cuando se graduó de bachiller en el colegio El Socorro. Foto: Álbum familiar

La nueva etapa

Ahora, Abel Sarmiento de la Hoz considera que tendrá mayores oportunidades, gracias a la marca que alcanzó en las Icfes y que lo posicionó como el segundo mejor calificado en el departamento.



“Este logro lo considero como un pequeño peldaño para mi vida profesional. Tengo pensado estudiar Ingeniería Industrial. He recibido propuestas, pero es una decisión difícil. Por el momento, mis opciones serían la Universidad del Atlántico y la Universidad del Norte”, señala.

Finalmente, a la generación que le corresponde este año hacer la prueba los invitó “a que confíen en ellos y si se les presenta obstáculos, como se me presentaron a mí, lo tomen como una prueba”.

