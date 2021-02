Él es el pastor que profetizó la llegada de Jesús y ahora no aparece

Un profesor de literatura, dueño de una hoja de vida intachable y autor de diferentes textos académicos. Así es el pastor Gabriel Alberto Ferrer Ruiz, quien hace unas semanas aseguró que Jesús iba a llegar al corregimiento Isabel López de Sabanalarga (Atlántico) el 28 de enero del 2021.



Para la llegada de Jesús a este pequeño poblado el pastor preparó a su comunidad religiosa, que lideraba con su esposa, Yolanda Rodríguez.



Les dijo que debían hacer un prolongado ayuno para purificar su cuerpo y alma, que dejaran sus empleos y vendieran sus propiedades.



Y es que después de la supuesta llegada de Jesús no era necesario tener empleo, ni casa ni plata.



Incluso Ferrer Ruiz dejó su puesto como profesor de tiempo completo en la Universidad del Atlántico: "Renuncio a la Universidad del Atlántico porque quiero proseguir al blanco, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús", dijo en una carta enviada a la rectoría de esta institución educativa.



Ante esta renuncia, algunos docentes que conocían a Ferrer hace años le habían solicitado a la Universidad que no aceptara la renuncia y que, en cambio, le brindaran ayuda psicológica.



Además, tildaron que su esposa y él estaban entregados a la religión, pero en los últimos meses habían alcanzado un nivel de fanatismo inexplicable.



Del pastor se conoció que recientemente habría perdido a una hija.



Pero en el el día cuando supuestamente iba a llegar Jesús nada pasó. De hecho, hasta ese momento la comunidad, que estaba conformada por unas 30 personas, tuvo noticias de su líder religioso, a quien, han dicho vecinos del sector, muchos le dieron dinero.



Tras esta situación, este lunes trascendió la historia a los medios de comunicación, que informaron que nadie en el municipio sabía dónde estaba el pastor.



Algunas personas ya entablaron procesos legales en contra de Ferrer, pues este se habría quedado con su dinero.



Muchos de los seguidores llegaron hasta el norte de Barranquilla, donde es la residencia del pastor, pero no lo encontraron.

En la casa del líder religioso, ubicada en el norte de Barranquilla, se congregaron feligreses. Foto: Vanexa Romero

El secretario del Interior de Sabanalarga, Vicente Berdugo, dijo a EL TIEMPO este lunes que las autoridades no han tenido contacto con Gabriel Ferrer Ruíz: “Nosotros nunca hemos tenido contacto con el pastor. Él radica en Barranquilla, es de apellido Ferrer, pero hasta el 29 de enero no tuvimos ninguna clase de contacto con él".



La llegada de Cristo, decía Ferrer, era a las 23 horas y 59 minutos del jueves 28 de enero. Pero llegó la fecha y no hubo señales, por lo que algunos cuestionaron al pastor.



Su respuesta fue que “los que murieron en santidad con la fe de Cristo resucitarán dentro de pocos días”.



