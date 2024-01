Diputados del Atlántico exigen una ‘solución definitiva’ por el peaje Papiros

En cumplimiento de una proposición radicada, este martes 30 de enero se llevó a cabo una jornada de socialización en la Asamblea del Atlántico, donde se trató la problemática relacionada con la caseta de cobro Papiros, ubicada en el municipio de Puerto Colombia.



(Lea también: Video: celador prendió fuego a cancha sintética de colegio en Atlántico por una deuda)



El apoyo de los diputados, según indicaron, va orientado en el liderazgo que busca asumir la corporación en la exigencia de soluciones definitivas para los “problemas de carácter socioeconómico” que genera la caseta de cobro, en el área metropolitana de Barranquilla.

Está más que demostrado que la caseta de cobro Papiros es antitécnica FACEBOOK

TWITTER

“Lo que los porteños piden no está fuera de lo lógico. Hoy se suman los diputados a ese mismo clamor. Está más que demostrado que la caseta de cobro Papiros es antitécnica y representa no solo detrimentos en la economía del municipio, sino que supone un riesgo para la vida misma de los habitantes de Puerto Colombia”, señaló el diputado Camilo Torres Villalba.



Hay que recordar que, tras una mesa técnica entre la Gobernación del Atlántico, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Alcaldía municipal y voceros del ‘Comité No Más Peaje Papiros’, se decidió extender el paso libre por este peaje, en la Vía al Mar, hasta el 15 de febrero.



En la socialización e informe de autoridades territoriales y sociedad civil organizada, que tuvo lugar en la Duma departamental, participaron delegados del comité ‘No Peaje Papiros’, representantes del gremio transportador y el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño.

Facebook Twitter Linkedin

Aspecto de la Asamblea del Atlántico, este martes 30 de enero. Foto: Prensa Camilo Torres

Encuentros sin acuerdos

En su intervención, el mandatario reiteró que “el cobro del peaje trunca el desarrollo turístico del municipio”.



(Además: Capturan a cuatro personas por extorsión en Barranquilla y su área metropolitana)



“En las últimas mesas de trabajo que se instalaron se presentaron dos propuestas por parte del comité civil, pero desafortunadamente no hemos podido llegar a ningún acuerdo. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) todos los días cambia las reglas de juego, pero no dejaremos de acompañar a nuestra comunidad”, expresó el alcalde Cedeño.



Tras la socialización, los diputados decidieron apoyar de manera unánime el clamor del pueblo. Compararon la problemática con “el cuento del gallo capón” y aseguraron que los 14 de ellos enviarán una carta formal a todas las autoridades pertinentes para exigir una solución definitiva.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla