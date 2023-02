Desde ya, el Atlántico palpita lo que será el Mundial de Kitesurf, de la Global Kitesurf Asociation (GKA), en las playas de Santa Verónica y Salinas del Rey, con el arribo de los competidores a los escenarios.



Uno de ellos es Juan Rodríguez, representante colombiano que en el Mundial del año pasado alcanzó la tercera posición al final del certamen, el cual también tuvo como sede a este departamento.

Él tiene 23 años y es oriundo de Calima del Darién, una población que está a dos horas de Cali (Valle del Cauca). Esta vez, llegó con la intención de superar lo hecho en la última edición, buscando el título en el mejor de los casos.



“Llevo casi toda la vida practicando deportes acuáticos, deportes extremos. Empecé con surfing desde los 7 años. Estuve trabajando con una escuela y el chico Luis me enseñó a navegar”, recuerda el joven.

La importancia del apoyo de sus padres

No olvida que, en parte, sus inicios y trayectoria se las debe a sus padres, un jardinero y una cuidadora de viviendas, quienes actualmente laboran en una finca. Asegura que ambos significaron un gran apoyo para su carrera de deportista.



“Cuando me crié en Calima, vivía muy pegado al lago. Entonces, cuando terminaba de estudiar a mediodía, miraba a los chicos haciendo windsurf. Y la escuela más cercana que tenía era la de Pescado. Mi padre me acompañó, habló con el entrenador y él con gusto me enseñó”, cuenta a EL TIEMPO.



Empezó como trabajador en la escuela para ahorrar y ayudar a su familia, pero el ‘coach’ se percató de su empeño y decidió a apoyarlo, prestándole los equipos de windsurf y kitesurf.



Alternaba sus estudios en el colegio Gimnasio de Calima del Darién con las sesiones de entrenamiento, aunque a veces, según confiesa, se echaba sus “escapaditas” de las clases para adelantar la práctica del día, perfeccionando maniobras.

El colombiano ha sumado varias consagraciones a su palmarés. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Acudió a las rifas para competir en Francia

Tras culminar el Bachillerato, decidió continuar con el pregrado en Ingeniería Industrial. Sin embargo, los horarios de clases le impedían competir y era esto último lo que más anhelaba en su vida.



“Ya después, con lo que ahorraba, miraba eventos cercanos y me iba. Fui a Ecuador, conocí República Dominicana. Empecé a hacer muchos contactos, hice muchas rifas, reuní $ 2 millones con números de $ 5.000 y con eso pude ir a paradas mundiales en Francia. Ahí empecé a mostrarme”, señala Rodríguez.



En esa ruta, dio inicio a la sumatoria de logros en su palmarés, con tres subcampeonatos mundiales junior. En 2015, por los Juegos Nacionales, alcanzó medalla de oro. Mientras que dos años después, en Ecuador, logró primer lugar en velocidad. Asimismo, ocupó la cuarta posición en estilo libre.

Las condiciones extremas de Europa

En febrero de 2018, compitió en Francia. Época de primavera donde el frío complica a los deportistas de esta disciplina. Los primeros días de estadía fueron difíciles para él, pero pudo ponerse a punto para los tres días de competencia.



Así logró el subcampeonato mundial junior: “Estaba muy contento y empecé a hacer el circuito mundial de la WKT. Inicié compitiendo ya con la élite y llegué al top 8, entonces estaba muy emocionado y más ganas me dio para seguir buscando sponsor (patrocinio)”, agrega Juan.



A finales de 2019, con el apoyo de un nuevo patrocinio interesado en sus capacidades, pudo retomar la competencia con varias paradas por España, Italia, República Dominicana, Países Bajos, entre otros países.



“Con los resultados de aquí de Salinas (del Rey) el año pasado, que quedé de tercero, en Arabia quedé de cuarto, quedaron muy contentos. Terminé de top 5 en el mundo. Estoy aprovechando la oportunidad y quiero dar lo mejor para este año”, asegura el colombiano.

El escenario en Salinas del Rey

El ‘kitesurf’ es un deporte que combina la tabla y la cometa para navegar sobre el mar o hacer acrobacias aéreas. Foto: Gobernación del Atlántico

En esa trayectoria, ha tenido la oportunidad de competir en todo tipo de escenarios, desde las tormentas con fuertes vientos en España, permitiéndole hacer un vuelo de 27 metros, hasta el “increíble” espacio del Cabo de la Vela. En ese sentido, así describe a Salinas del Rey.



“Tiene un paisaje increíble, estoy sorprendido. La playa me parece estupenda, porque tiene mucha ola. La desventaja es que hay mucha roca adentro de la competición. El agua térmica, no es muy fría, el viento es perfecto, no es tan fuerte para tirarte o soltarte la cometa”, dice Juan.



Ante estas condiciones, su rutina empieza en la mañana, con una sesión de trote, se prepara con bandas elásticas, peso. Añade que hace yoga, aeróbicos para lograr que el cuerpo se mantenga rígido. Lo anterior, sin descuidar la alimentación.



“Ahora con el nuevo formato, son estrictos con las maniobras. Puedes hacer la maniobra muy bien, pero si llevas la cometa en el aire, muy arriba, te van a contar menos. Si vuelas y bajas la cometa a ras de agua, la calificación es importante. Califican las cuatro mejores maniobras y tienes siete oportunidades para hacerlas”, cierra Rodríguez.

Más detalles del Mundial en el Atlántico

Sobre el Mundial de Kitesurf en Atlántico, hay que tener en cuenta que este se llevará a cabo desde este miércoles 1° de marzo hasta el domingo 5 del mismo mes.



La organización del evento ya tiene todo dispuesto junto a la GKA para el inicio de la competencia, los visitantes del departamento y de distintas partes de Colombia encontrarán una zona para los aficionados y, además, podrán disfrutar de música, entretenimiento, gastronomía, artesanías y zona de experiencias.



Por Colombia estarán, además de Juan Rodríguez, Frank Charris, Duván Macías, Valentín Rodríguez, Nelson Gómez y John Pérez.



A nivel mundial se destacan como los grandes referentes de la parada en Salinas en hombres a: Gianmaria Coccoluto (Italia) Carlos Mario (Brasil), Manoel Soares (Brasil), ganador en Salinas el año anterior, y Posito Martínez (Dominicana).



Mientras que en damas se destacan: Mikaili Sol (ahora por USA), Bruna Kajiya (Brasil) y las españolas Rita Arnaus y Claudia León.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO – Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

