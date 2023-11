El duro llamado de Contraloría a Ungrd por tragedia en Piojó: ‘Es un completo desastre’

Tras una visita del contralor en funciones, Carlos Zuluaga, a Piojó (Atlántico), la Contraloría solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que le haga llegar un cronograma del proyecto de vivienda para reasentar a más de 150 familias.



Hay que recordar que esta cantidad de hogares resultaron damnificados a raíz del deslizamiento de tierra que ocurrió el 5 de noviembre de 2022, por la ola invernal de ese momento.

Esta petición del ente de control fiscal se dio teniendo en cuenta que, a noviembre de 2023, no se tienen establecidas las fechas de inicio, terminación y entrega de las viviendas, según dio a conocer la entidad este jueves.



El contralor Zuluaga subrayó que la entidad a su cargo continuará con un seguimiento especial a los recursos que deben ser invertidos por parte de la Ungrd en el municipio de Piojó.



“La intervención de la Unidad de Gestión del Riesgo en el municipio de Piojó es un completo desastre. Porque así como está ocurriendo en Mocoa, que lleva 7 años y medio y todavía no se han podido terminar esas intervenciones, está ocurriendo exactamente en Piojó”, dijo el funcionario.



La Contraloría resaltó que, en el Informe Final de Supervisión realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del 13 de junio del 2023, se acordó la terminación por mutuo acuerdo y liquidación del Convenio No. 9677 - CV020 – 1652 – 2022.

Desde Piojó, Atlántico, el Contralor en funciones, @zuluagapardo, advierte que la intervención de la @UNGRD en la reconstrucción del municipio "es un completo desastre", y explica que este órgano de control ya está actuando. #ContraloríaEnLasRegiones pic.twitter.com/14E7CTW2Uz — Contraloría General (@CGR_Colombia) November 23, 2023

Los compromisos con la comunidad

Lo anterior, teniendo en cuenta “las alertas reiteradas de incumplimiento” por la Ungrd y la “imposibilidad” de definir algunos aspectos para la correcta ejecución del Convenio.



Después de las mesas de seguimiento especial desarrolladas por la Contraloría, esa entidad se comprometió a coordinar con el municipio para que se realice la inclusión del lote Los Guayabales en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), como Zona de Expansión Urbana.



El ente de control fiscal agregó que otro compromiso adquirido fue el de avanzar en los estudios, diseños y tipologías de las viviendas a construir en el predio Los Guayabales, así como realizar la socialización respectiva ante la comunidad, antes de finalizar 2023, para definir la tipología de la vivienda a construir.



Y por último, acordaron el compromiso de realizar la lectura pública de la lista final de los damnificados y beneficiarios del proyecto de vivienda, como resultado de la caracterización realizada el pasado 10 de octubre de 2023 en el municipio de Piojó.

Aspecto del cementerio. Foto: Vanexa Romero

Contraloría señala a la Ungrd de incumplimientos

En el seguimiento que ha hecho la Contraloría a la atención a damnificados, asegura que se han realizado mesas de trabajo interinstitucionales, mesas de seguimiento públicas, mesas de trabajo virtuales y visitas de campo.



La entidad señaló que, en una segunda mesa de trabajo, asistieron funcionarios de la Subsecretaría de Vivienda de la Gobernación del Atlántico, la alcaldesa del municipio de Piojó, funcionarios de la administración municipal y del Grupo de Participación Ciudadana de la Gerencia de la CGR en Atlántico, pero por la Ungrd no asistió ningún funcionario.



“El 2 de noviembre de 2023 se visitó el lote denominado Los Guayabales, de 14 hectáreas, escogido tras la realización de estudios previos para la construcción del proyecto de 249 viviendas donde se reubicarán a los damnificados de la emergencia. Se determinó que es un lote que se encuentra bastante alejado del área urbana del municipio”, indicó la CGR.

Sobre la construcción de un cementerio

Los veedores solicitan la construcción de este cementerio en un predio llamado El Tormento. Se comentó que las personas fallecidas en el municipio siguen siendo sepultadas en el cementerio destruido.



O, en su defecto, tienen que ser trasladas a los cementerios de los municipios más cercanos a Piojó (Juan de Acosta, Baranoa y Usiacurí).



De acuerdo con un informe realizado por la Gerencia Departamental de la CGR, el proyecto de la cancha de fútbol tuvo un periodo de ejecución hasta el 3 de noviembre de 2021, sin embargo, y debido a una posible falla geotécnica, se encuentra suspendido temporalmente desde la fecha indicada.



Y aclaró que, una vez ocurrido el evento de remoción en masa, se realizaron obras de mitigación de acuerdo con la recomendación dada por el Instituto Geológico Nacional.

La cancha de fútbol y los kits de alimentación

En informe presentado por Geopilotaje, de fecha 27 de octubre de 2022, se recomienda la no continuidad de obras civiles en este lote, debido a la inestabilidad actual y futura de la ladera, ya que se puede producir un deslizamiento de grandes proporciones que ponga en peligro a los habitantes del municipio.



Por lo anterior, manifiestan que las obras realizadas se encuentran totalmente colapsadas.



La Contraloría señala que los kits de alimentación y ayudas comunitarias solo fueron entregados por tres meses (desde diciembre 2022 hasta febrero 2023).



En principio, las ollas comunitarias tenían un cupo para 100 personas, lista que incluía damnificados y miembros de familias vulnerables. En la primera etapa, las ollas comunitarias en el corregimiento de Hibacharo funcionaron durante 40 días, y por 36 días en Piojó.



La segunda etapa de esta ayuda en Hibacharo ya se encuentra en ejecución, sin embargo, en Piojó aún no ha comenzado.

