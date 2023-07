Leidy Diana Gutiérrez no es la misma de hace tres años, una época oscura para su vida, cuando la muerte la buscaba… Tanto, que la barranquillera se cansó de huirle y tiempo después ella misma se decidió a buscarla en cuatro ocasiones.



Primero sufrió de abuso sexual, según cuenta, por su orientación sexual, después fue víctima de violencia intrafamiliar a manos de su expareja. Estas experiencias la llevaron a encerrarse, a desconfiar de todos y así conocer la soledad.

Entró en un cuadro de depresión y pensó que lo mejor para ella era no seguir viviendo, hasta que encontró en una casa de paz, del municipio de Soledad (Atlántico), un colorido espacio artístico que le dio “una nueva vida”, dejar a Leidy atrás y ser Diana desde entonces.



“No supe controlar las emociones. Prácticamente una vida cargada de altibajos enormes. Cuando me pasa esto, la pandemia lo que hizo fue abrir pandora y las personas que estaban a mi alrededor, que me estaban dañando. Mi expareja, la persona con la que me casé, esta persona es una mujer. Ahí es donde uno puede decir que la violencia no siempre viene de hombre a mujer, sino también en las parejas lesboparentales uno puede sufrir violencia intrafamiliar”, dice entre sollozos.



Diana tiene 30 años y dos hijas menores de edad. Asegura que a los 15 años se fue de la casa de sus padres, con quienes “corté lazos”, sin imaginar todo lo que venía para su vida por un estilo de vida que ella misma reconoce, tras cumplir la mayoría de edad.



“Vi como el calificativo la primera vez que tuve los roces con mi familia y decidí alejarme de ellos. Y me alejé de la gente que estaba conmigo. Corté toda comunicación por mi bien y no salí a pedir ayuda por todo lo que estaba pasando. Llegó la pandemia y quedé sola con mis hijas, estuvimos en riesgo de fallecer por covid”, señala la mujer.

La comunidad ha encontrado refugio en las casas de paz. Foto: Diana Gutiérrez

Sin embargo, al quedar sin trabajo, sus padres le brindaron apoyo y alimentación a sus niñas, mientras ella, con tantas emociones, quedó “desvariando”.



No obstante, alcanzó a abrir los ojos a tiempo, miró a su alrededor y vio a sus hijas. Entonces, comprendió que no estaba sola y, por el contrario, las dos menores la necesitaban para compartir con ella.

Un momento de lucidez para buscar ayuda

Por mi trabajo, todos los días pasaba por ahí. Pero no me animaba a entrar, porque no tenía el tiempo y no tenía la fuerza mental para poder estar en un espacio así FACEBOOK

TWITTER

Fue así como aprovechó el “momento de lucidez” y salió a buscar ayuda. Primero, en la EPS, pero indica que “el psicólogo no tenía tacto”. Por lo que prefirió buscar otro apoyo, encontrando a la Casa de Paz de Caribe Afirmativo en su camino.



“Por mi trabajo, todos los días pasaba por ahí. Pero no me animaba a entrar, porque no tenía el tiempo y no tenía la fuerza mental para poder estar en un espacio así. Entré a su página de Facebook, encontré el número del coordinador y le escribí ‘Me quiero quitar la vida’ ”, recuerda.



De acuerdo con la Corporación Caribe Afirmativo, las Casas de Paz son espacios que permiten, desde la expresión artístico – cultural, superar las afectaciones que sufrieron las personas LGBTI en el marco del conflicto armado interno en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género diversa.



Tras nueve años del proyecto, suman nueve Casas de Paz que se ubican en Maicao (La Guajira), Ciénaga (Magdalena), Valledupar (Cesar), Carmen de Bolívar, Montelíbano (Córdoba), Medellín, Cartagena, Soledad (Atlántico) y Barranquilla.



“Elegir la ciudad donde está la casa es clave, no elegimos por elegir, sino que elegimos territorios donde ya hay un movimiento LGBT organizado y un activismo víctima de la violencia. El que llegue a nuestra casa es una manera de reparar esa violencia y es una manera de acompañar ese liderazgo que estuvo ahí a pesar de la adversidad”, explica el director de la Corporación, Wilson Castañeda.

Un impacto en centenares de personas

Es así como han impactado a unas 200 personas de la comunidad diversa en todo el país. De esa cantidad, más de 70 hacen parte de las dos sedes en el Atlántico y una de las beneficiarias es Diana.



Al conocer el caso de Diana Gutiérrez, el coordinador Ludwing Cabas siguió los protocolos, acercándola con los especialistas que apoyan las Casas de Paz, quienes la escucharon y la involucraron como miembro de la familia.



“Voy para tres años en el proceso y es algo muy significativo. Entré siendo una persona incapaz de reconocer y con miedo a la sociedad. Esa persona del pasado murió y por eso te puedo decir que mi nombre identitario es Diana. Leidy falleció con todo eso”, expresa la mujer.



Estos espacios de Caribe Afirmativo le apuestan a la inclusión. Foto: Diana Gutiérrez

En las Casas de Paz, encontró personas de la comunidad que estaban viviendo o superando casos similares a los de ella, pero también vio la oportunidad de interactuar con confianza, capacitarse, espacio feminista, actividad de tertulia, cursos, ejercicios de arte, lúdicos, cine – foros y viernes cultural con un grupo folclórico de bullerengue.



“Son actividades divertidas, donde prácticamente dejas el estrés, la ansiedad. Eres tú en una mesa con materiales de reciclaje. Hay personas que no tienen la motricidad y ahí se van soltando. Es una actividad donde puedes ser tú mismo sin que te juzguen. Ha cambiado todo, soy una persona diferente, que ha recuperado una gran parte de mi vida, mi autoestima, llegué a mirarme al espejo y dije ‘Esta es la mujer que quiero ver’ ”, manifiesta Diana.

Surgieron oportunidades laborales en las Casas de Paz

Wilson Castañeda recuerda que las Casas de Paz de Caribe Afirmativo surgieron al obtener unos hallazgos, como la persistencia de una sociedad violenta y excluyente. También ven que en el país no se logra cuajar una cultura ciudadana que respete los derechos de la comunidad LGBT.



Por eso, el primer objetivo del proyecto era tener casas para la comunidad diversa en medio de las casas de los demás, el segundo objetivo es crear lugares seguros y el tercer objetivo es aportar a la paz con enfoque de género.



“Tenemos resultados que no esperábamos, pero que están siendo significativos, como el uso de herramientas artísticas para hacer formación, pedagogía y hacer manualidades, lo que ha hecho que en nuestras casas existan proyectos productivos. En Soledad tenemos seis proyectos productivos de personas que aprendieron técnicas, como tejer y manipular alimentos”, apunta Castañeda.



El director de Caribe Afirmativo indica que esto fue posible a partir de los procesos de formación y se convirtieron en oportunidades laborales para los participantes.



Es el caso de Diana, quien ahora es una mujer independiente y está capacitada para preparar platos para cualquier tipo de ocasión, además de brindar asesoría financiera a quien lo requiera. Según cuenta, todo hace parte del proceso que encontró en la Casa de Paz para emprender su nueva vida.

