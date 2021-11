Así es el plan de seguridad del Atlántico para esta Navidad y fin de año

Con el propósito de promover la reactivación económica y conservar las tradiciones en las fiestas decembrinas, este lunes se lanzó ‘Atlántico es más Navidad’, que comprende prevención en salud, seguridad, operativos viales, ferias y alumbrado navideño.



La campaña es dirigida por la Gobernación del Atlántico, a través de una estrategia interinstitucional, que anunció el encendido oficial de la Navidad para el 1 de diciembre en la Plaza de la Paz.

Posteriormente, se iluminará el parque Espejo de las Aguas, de Baranoa; el 3 en la Plaza de los Artesanos, en Usiacurí; la plaza de Puerto Colombia, el 5 en la Plaza 20 de Julio, de Repelón; y el 6 en el parque Ángel Alonso Molina, de Juan de Acosta.



“Estamos enfocando la campaña en la vacunación. Recordemos que tenemos ciertas restricciones para acceder a espacios, donde tenemos que tener por lo menos una dosis de la vacuna”, dijo Alma Solano, secretaria de Salud departamental.



La funcionaria indicó que el 58 por ciento de la población cuenta con la primera dosis, la mayoría de los municipios están por encima del 70 por ciento y destacó a Piojó y Suan con cobertura del 84 por ciento.



La estrategia también se plantea el reto de cero personas quemadas con pólvora, evitar el consumo de licor adulterado, prevenir las balas perdidas, controlar porte de armas, los reencuentros bioseguros y no apoyar la mendicidad.



“El año pasado tuvimos 12 personas lesionadas con pólvora en el departamento, seis de ellas menores de edad. Y en el contexto de licor adulterado, dos personas fallecidas en Soledad”, indicó Solano.

Las recomendaciones de las autoridades del Atlántico

En ese sentido, la secretaria de Salud recomendó no entregar pólvora a los niños, denunciar la manipulación de pólvora, revisar que estas no queden regadas en el vecindario, al alcance de los menores, para evitar intoxicación.



Asimismo, pidió adquirir el licor en sitios reconocidos, de confianza, y con la estampilla departamental. Cuidar a los menores de accidentes caseros y garantizar bioseguridad, cuidando especialmente a adultos mayores de contagios.

Los operativos del Tránsito por una seguridad vial

Por su parte, la secretaria de Tránsito, Susana Cadavid, aprovechó esta campaña decembrina para enviar el mensaje ‘La Navidad me mueve a conducir seguro, mi mejor regalo es volver a casa, con el fin de no registrar muertes por siniestros viales.



Por lo anterior, invitó a los atlanticenses a no exceder la velocidad y a no conducir en estado de ebriedad, recordando que el año pasado hubo una reducción en el número de personas lesionadas, fallecidas y en comparendos.



“Estaremos en todas las vías del departamento con nuestros agentes de tránsito. Tenemos un cuerpo operativo de aproximadamente 70 personas. Los operativos van a estar dispuestos especialmente en horas nocturnas”, sostuvo la funcionaria.

Así será la seguridad en temporada de fin de año

A su turno, el secretario del Interior y Gobierno departamental, Yesid Turbay, presentó el plan de seguridad y convivencia en la temporada de fin de año, que sensibiliza sobre los riesgos que implica manipulación de pólvora y porte de armas.



“Para identificar el licor adulterado, aquí sumamos esfuerzo con Secretaría de Hacienda y Policía Nacional para que los ciudadanos tengan la manera de identificar este tipo de licor. Por su consumo, puede haber pérdida de vista y hasta pérdida de la vida”, expresó Turbay.



El funcionario agregó que se coordinó con las alcaldías municipales un pacto para expedir los decretos con el fin de restringir la circulación y venta de pólvora en el departamento.



“Habrá ‘Caravanas de vida’ en un trabajo transversal con la Policía, las alcaldías y la Gobernación para preservar la vida, la unidad familiar en el departamento”, concluyó el funcionario, quien indicó que los establecimientos tienen permiso para abrir hasta la 1 a. m.



