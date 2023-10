Atlántico: entregan recomendaciones para la jornada electoral de este domingo

Todo está listo en el departamento del Atlántico para la jornada electoral de este domingo 29 de octubre, tras realizarse 14 comités de seguimiento electoral, de los cuales tres fueron descentralizados, con la presencia de alcaldes y secretarios de gobierno de los diferentes municipios.



Asimismo se realizó un Consejo de Seguridad en el que se anunció un Puesto de Mando Unificado en las instalaciones de la Policía, a partir de las 7:00 de la mañana del domingo, y la apertura de urnas a las 8:00 a. m. en el salón Galerías de la Plaza de la Paz.

“Estamos trabajando de manera coordinada con todas las autoridades para garantizar la tranquilidad de cada uno de los ciudadanos de nuestro departamento al ejercer su derecho al voto y, de esta manera, tener unas elecciones territoriales seguras y transparentes”, dijo Manuel Díaz, encargado de las funciones de secretario de Interior del Atlántico.

Más de 5 mil uniformados harán presencia este domingo 29 de octubre en las #EleccionesTerritoriales2023, para garantizar la seguridad y tranquilidad de los atlanticenses al momento de salir a ejercer su derecho al voto.



Probabilidades de lluvia

Según el pronóstico del Ideam, durante el fin de semana habrá alta posibilidad de precipitaciones en la región Caribe, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas.



Las lluvias de mayor consideración están previstas para las horas de la tarde y noche, por lo que la invitación reiterada es a salir a votar en la mañana.

Recomendaciones

La apertura de la jornada electoral será el domingo a las 8:00 a. m., en el Salón Galerías de la Plaza de la Paz Foto: Cortesía Gobernación del Atlántico

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos salir a ejercer su derecho al voto temprano, consultar previamente el lugar y mesa de votación para que no vayan a tener confusiones.



También recuerdan a la ciudadanía llevar la cédula, pues es el único documento válido para votar. En la mesa no recibirán la contraseña u otros documentos.



Tenga en cuenta que no está permitido el uso de celulares en la mesa ni en el cubículo de votación.



Reclame su certificado electoral, ya que certificar el voto brinda varios beneficios.

Alerta amarilla

La red hospitalaria del Atlántico entró en alerta amarilla desde las cero horas de este sábado 28 de octubre hasta el lunes 30, incluye a entidades públicas y privadas, clínicas, centros, puestos de salud y ambulancias.



La medida preventiva ante cualquier tipo de riesgo o emergencia, que requiera una reacción inmediata para proteger la vida y salud de los ciudadanos, está soportada en la Resolución 5991 del 19 de octubre de 2023, firmada por la secretaria de salud departamental, Alma Solano.

Controles operativos

Por su parte, la directora de Tránsito del Atlántico, Susana Cadavid, anunció un dispositivo de agentes y promotores durante los comicios.



Los controles estarán ubicados en diferentes tramos viales del departamento, en la red secundaria y Policía de Carreteras en las vías nacionales.



"Se estará realizando control de velocidad, que los conductores no excedan la capacidad de los vehículos, que porten su kit de carreteras y la documentacion establecida por norma, además de control de alcoholemia si lo amerita. Todos estos controles se llevarán a cabo con el fin de garantizar la movilidad rápida y segura de todos los actores viales", resaltó Cadavid.

Flor Díaz Ospino

Con información suministrada