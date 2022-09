Jorge Eliecer Jiménez Mesino es el empresario del sector de transporte intermunicipal, del municipio de Sabanalarga, en el centro del departamento del Atlántico, que fue atacado a tiros este miércoles por desconocidos.



La Policía aseguró que el hombre no tenía problemas con bandas de extorsionistas, como ha trascendido en varios sectores, que aseguran que fue un nuevo ataque por el no pago de cuotas a bandas criminales, como ha ocurrido en Barranquilla y su área metropolitana.

Usuarios de la empresa Cootransa, en Sabanalarga a la expectativa para poder movilizarse para la ciudad de Barranquilla y otros sectores del Atlántico pic.twitter.com/cJobFeHAxI — Jorge Cervantes (@jlcm69) September 8, 2022

La víctima d profesión médico es ex gerente del hospital de Repelón y presidente del consejo directivo de la empresa de buses Cootransa, que transporta pasajeros entre Sabanalarga-Barranquilla.



Los conductores de la compañía mantienen bloqueos en La Cordialidad que de Sabanalarga comunica con la capital del Atlántico, reclamando más seguridad.



El caso se registró siendo aproximadamente las 6: 40 p.m. en la carrera 24 # 24A-50 Barrio La Fuente.



La víctima salía de la oficina de la estación de servicio de nevada de buses Cootransa, en su vehículo particular y fue abordado por un motociclista quien le disparó.



El empresario recibió un impacto a la altura de la cabeza, perdió el control de la camioneta en la que se movilizaba y se estrelló con una casa.



Jiménez fue trasladado de inmediato a un centro asistencial local y de allí a una clínica de Barranquilla donde “en estos momentos evoluciona de manera satisfactoria”, informaron familiares.

