El domingo 20 de noviembre, los habitantes de Palmar de Varela fueron sorprendidos por el ruido de un extraño vehículo, el cual parecía más un carro de juguete de control remoto que rodaba por las calles de este tranquilo pueblo, ubicado en el oriente del departamento del Atlántico.



El sonido del campanario, que avisaba el inicio de la misa en el pueblo, no ahogó el ruido del motor del carro que daba vueltas por la plaza principal y las pocas calles pavimentadas, en medio de la mirada curiosa de los palmarinos, quienes no están acostumbrados a las sorpresas.

Este es el carro solar que rueda por las calles de Palmar de Varela , Atlántico. Te invito a leer la historia en El Tiempo. pic.twitter.com/Dw9E4oN6KK — leonardo herrera (@leoher69) December 14, 2022

Sobre las 10:30 a. m. ya en Palmar de Varela la noticia había corrido por los techos tan rápido como la pólvora.



El rumor también había llegado a los pueblos vecinos de Sabanagrande y Santo Tomás, de donde muchos se habían venido en sus motos a ver lo que estaban contando.



Poco antes del mediodía, en este apacible pueblo había tanto movimiento de personas que parecía que estuvieran en las fiestas patronales de San Juan Bautista, que se celebran los 24 de junio de cada año.



Había gente en las esquinas y en los alrededores de la plaza central, esperando que el carro pasara para tomarle fotos, hacerle videos y algunos alcanzaron hasta a montarse y dar un paseo por los alrededores del municipio.

No es el primer modelo

La sorpresa la estaba dando el carro solar del profesor Dairo Polo Fruto, un instructor del Sena que había comenzado sus pruebas con su nuevo invento ecológico.



Se trata de un vehículo que funciona exclusivamente con energía solar, construido en el patio de la casa de Polo, quien cuenta que recibió la ayuda de su esposa, dos hijas y cuatro expertos en diferentes áreas de la mecánica automotriz que tienen talleres en Palmar de Varela, y que lo asesoran en temas muy puntuales del montaje.

El carro solar que anda por las calles de Palmar de Varela. Foto: Cortesía Dairo Polo

El proyecto, que demandó casi un año y medio de fabricación de piezas y ensambles, no es el primero ni el único en Colombia, aclara el ingeniero Polo, al explicar que desde hace varios años algunas universidades y proyectos particulares han desarrollado prototipos de carros solares.



Pero su prototipo sí es el primero en el Caribe colombiano y en especial en el oriente del departamento del Atlántico, donde este proyecto de carro podría ser una solución para el transporte público local e intermunicipal.



“En eso es que estoy pensando, en darle una solución a la gente de mi pueblo”, sostiene Polo.



El carro posee un chasis modular, un ancho entre llantas de 1,4 metros; 3,4 metros de largo; 1,7 de altura y 200 kilos de peso; una celda de más de 500 vatios, que alimenta una batería de 24 voltios y motor eléctrico de 10 caballos de fuerza (similar al que utilizan los carros de golf), y que alcanza unos 40 kilómetros por hora.

El ingeniero Dairo Polo es experto en energía solar. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Ese día, el carro le dio vueltas al pueblo hasta las 6:30 de la tarde, hasta cuando el sol ya comenzó a esconderse; sin embargo, el vehículo seguía moviéndose.



Muchos palmarinos aprovecharon para hacer el paseo, otros solamente pararon el carro para tomarse fotos y grabar videos que subieron a las redes sociales.



El paseo en el carro solar fue todo un acontecimiento social ese domingo. Saco del aburrimiento y el tedio a muchos y dio temas de conversación a otros.



“Cuando lo guardamos aún la batería tenía carga”, cuenta Polo, que se mostró satisfecho de la primera prueba realizada al carro, pero en especial de la alegría de muchas personas que celebraron este logro como personal.

Experto en energía solar



Polo es el ingeniero mecánico, especialista en máquinas hidráulicas y mecánicas, y en eficiencia energética y energías renovables, que se da el lujo de mostrar que el recibo de la energía que se consume en su casa le llega en cero.



Fue noticia nacional cuando dio a conocer, a través de las plataformas de EL TIEMPO, el sistema de energía solar que adecuó en su casa, localizada en uno de los sectores populares de Palmar de Varela.

Algunos habitantes del pueblo se montan en el carro solar para tomarse fotos. Foto: Cortesía Dairo Polo

Aprovechó el sol que todos los días del año brilla sobre el pueblo, uno de los más calurosos del departamento, para montar un sistema completo de captación de energía, a través de paneles solares que se conectan a la red de distribución eléctrica, que genera lo que se consume en la casa.



“Pagaba entre 120.000 y 140.000 pesos mensuales en energía. Teniendo energía solar el costo es cero”, enfatiza el hombre, mientras muestra el recibo de energía.



La casa de Polo es como un museo, vienen no solo sus estudiantes, sino de otras universidades de Barranquilla (ubicada a una media hora), empresas y personas del común a ver cómo en una casa de un barrio popular de Palmar brilla con luz propia.



“Mi casa es el modelo donde las personas vienen a observar qué es lo que hace la energía solar como tal”, indica el hombre, quien no oculta su satisfacción al explicar sobre la importancia de las energías renovables.



“Estoy ayudando al medio ambiente al no generar tanto CO2”, precisa.



El carro solar es un prototipo de dos modelos que venía trabajando Polo desde hace varios años.



El primero fue el que le hizo a sus hijas. Era un carro que las niñas utilizaban para jugar en la casa, pero en vez de comprar baterías en la tienda se cargaba con energía solar.



El segundo lo trabajó con estudiantes del Sena en la seccional Atlántico, donde Polo es instructor desde hace varios años.



Ahora con este modelo su intención es lograr que se replique para que sea utilizado por los habitantes de su pueblo y localidades vecinas, en especial para los motocarros que se mueven por la carretera Oriental, la que comunica al Atlántico con departamentos como Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia.



“Aquí demostramos que sí se puede”, enfatiza el hombre, al contar que el carro fue construido en el talento local y la adaptación de piezas como las llantas, que son de motos y otras construidas a medida en su taller, como el volante, la transmisión o el chasís.

Modelo de negocio



Dairo Polo le apuesta a que este tipo de carros sean una de las grandes alternativas para cuidar el medio ambiente y para contrarrestar el calentamiento global.



Pero también pueden ser una gran alternativa para las familias de escasos recursos, en especial para los cientos de motocarros que ruedan por la carretera Oriental y pueblos del sur y centro del Atlántico y que utilizan combustibles fósiles para moverse.

Palmar de Varela es un municipio caluroso del departamento del Atlántico. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Muchos se pueden convertir a la energía solar, tienen dónde llevar el panel, y sería algo bueno para el medio ambiente y la misma economía de los trabajadores”, explica Polo.



Los palmarinos y habitantes de los municipios vecinos que han visto el carro de Polo rodar por las calles del pueblo ya le han ofrecido comprárselo.

Fabrica una flota para que acabes con las motos FACEBOOK

“Fabrica una flota para que acabes con las motos”, fue una de las propuesta que le hizo un comerciante local.



“Construye varios para hacer paseos alrededor del pueblo y por la plaza”, es la idea de negocio con que le llegaron a la casa.



“Estoy sin trabajo, construye uno para pasear gente por el pueblo y con eso le sacamos la plata rápido”, le pidió un amigo, que ya quiere comenzar a explotar el modelo actual del carro.



Por el momento, el carro sigue en prueba, en especial para establecer la capacidad de la carga y la velocidad final que pueda desarrollar.



“No me interesa que desarrolle altas velocidades”, dice el ingeniero para explicar que este tipo de vehículos no están homologados por el Ministerio de Transporte para andar en carreteras.



Por lo pronto, el profesor Polo seguirá paseando a los palmarinos por las calles pavimentadas del municipio, mientras sigue realizando ajustes y modernizando el vehículo, como muestra de que en un pueblo del Atlántico hay personal y tecnología para enfrentar los retos del cambio climático, el manejo de las energías limpias y hasta de un transporte público sostenible.“Claro que se puede”, concluyó Dairo Polo.

