No tienen voz, pero sus miradas perdidas y sus lomos y paticas llenas de barro lo dicen todo. Escarban entre los escombros y en la basura, por un pedazo de hueso son capaces de enfrentarse a la manada y aguardan por un humano que llegue y los rescate.



Se trata de centenares de perros y gatos en condición de calle que quedaron a la intemperie ante los deslizamientos e inundaciones que deja esta ola invernal en diferentes municipios del Atlántico.

Así está la vía para entrar a El Espinal. Foto: Rosalba Carrillo

A corte del sábado 12 de noviembre, el departamento registra 9 mil familias damnificadas, de acuerdo con las cifras oficiales de las autoridades. Y si bien la prioridad se concentra en ellos, no faltan las atenciones a los animalitos.



Entre las poblaciones afectadas está el municipio de Malambo, donde las fuertes lluvias han dejado barrios inundados y vías en mal estado, según cuenta la ciudadana Rosalba Carrillo.



La mujer es directora de la Fundación Pinky, que brinda refugio a los ‘peluditos’ de Barranquilla y el área metropolitana, en condiciones de abandono; hambrientos, sedientos y hasta con serias lesiones en diferentes partes de sus cuerpos.



“La situación es crítica, porque es sabido que este año hemos tenido una ola invernal quizás la más grande de los últimos tiempos. No solo se ven afectados los humanos, sino también los animales que la gente bota y permanecen en los parques con la caridad de las personas que diariamente les llevan alimentos, pero que no tienen un hábitat para que ellos soporten estos aguaceros”, dice.

La dificultad para alimentar a los animales

En estos días de lluvia no se ha podido ingresar el alimento para los animales FACEBOOK

Es así como el drama que viven estos animales le ha tocado el corazón a Carrillo, quien, a través de su Fundación Pinky, viene brindando calor, techo, alimento y comida a perros y gatos con el fin de que estos se resguarden de la lluvia.



El espacio, que está ubicado en Malambo, de a poco va quedando pequeño al sumar unos 190 animales que registra en el refugio hasta esta semana, ante el incremento de las precipitaciones en esta región del país.



Sin embargo, para Rosalba es motivo de preocupación el camino de herradura en el que se ha convertido la vía que comunica a la vereda El Espinal, donde está dicho refugio, pues el pavimento ha cedido y hoy solo se ve un terreno movedizo que imposibilita el acceso.



“Desafortunadamente, desde la entrada hasta donde muere el refugio no se puede pasar, está inviable. Cerca hay un colegio, donde ya los niños tienen que meterse en el barrial. En estos días de lluvia no se ha podido ingresar el alimento para los animales”, manifiesta la mujer.

Los perros se aferran al refugio de Malambo. Foto: Rosalba Carrillo

En todo caso, asegura que, por no dejar a su suerte a estos seres sintientes, ella y los cuatro colaboradores se las arreglan para llevarles auxilio. Es ahí donde deben usar botas pantaneras o acceder por la zona boscosa, sin importar el riesgo de ser picadas por una culebra.



“Hemos pasado días de bastante lágrimas, por decirlo así, porque se nos dificulta ingresar los alimentos. A veces las botas se nos van en el lodo y, si es por el monte, las serpientes abundan por esta temporada de lluvias”, sostiene la directora de Pinky.



La buena noticia para esos ‘peluditos’ es que, por medio de Rosalba Carrillo, tienen garantía de evitar la lluvia y alimentarse. Esto último, según resalta la mujer, también es gracias a los seguidores en redes sociales, quienes realizan sus donaciones por estos canales para hacerles llegar el concentrado.



“Queremos enviar un mensaje a la ciudadanía de adoptar y no comprar los animales. Que los esterilicen, porque esto es un acto de amor. Entre más esterilicen a animales, menos animales vamos a ver en las calles. Si ves un animal en la calle, dale agua, llévale comida, no cierres los ojos ante la indiferencia y dale un hogar”, cierra Carrillo.

Un animalito rescatado en Piojó

Solo conocimos el caso de un animal perdido, pero que fue rescatado con la ayuda de la comunidad y el personal de la Defensa Civil FACEBOOK

La situación más compleja por la ola invernal en el Atlántico se vive en el municipio de Piojó, donde unas 500 personas están damnificadas y 100 viviendas colapsaron por deslizamiento de tierra en los barrios Camino Grande, Santa Fe, Bomba, además de la destrucción del cementerio.



Este panorama hace que los ciudadanos se pregunten por la suerte que corrieron las mascotas y animales callejeros de esta población atlanticense.



En diálogo con EL TIEMPO, la secretaria de Salud del departamento, Alma Solano, dio un parte de tranquilidad, asegurando que, a la fecha, no hay registro de animales lesionados o muertos.



“Solo conocimos el caso de un animal perdido, pero que fue rescatado con la ayuda de la comunidad y el personal de la Defensa Civil. No requirió atención clínica”, señaló la funcionaria de la Gobernación.



Las autoridades del Atlántico brindan atención a los 'peluditos' de Piojó. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Así pueden enviar ayudas

Se entregó en el municipio 30 kilos de alimentos para que, a través de la Defensa Civil, sea entregado a los habitantes del barrio Villa Paraíso FACEBOOK

De acuerdo con Solano, la Secretaría de Salud no tiene hasta el momento reporte de animales callejeros. Los registrados han sido censados con sus propietarios, pero que durante el día deambulan por la calle.



“Se entregó en el municipio 30 kilos de alimentos para que, a través de la Defensa Civil, sea entregado a los habitantes del barrio Villa Paraíso, que está incomunicado. Se dispusieron tres puntos con alimento concentrado para los animales que deambulan por las calles en el centro de acopio, en el colegio y afuera de un kiosco; además, se les está entregando alimento a las familias damnificadas que están censadas como propietarios de animales”, explicó.



Hay que recordar que las personas que deseen donar alimentos pueden hacerlo, a través del personal del programa de Zoonosis de la Subsecretaría de Salud Pública del departamento, y puede llevar su donación al punto de acopio de ayudas dispuesto por la Gobernación en el parqueadero techado del estadio Édgar Rentería, en Barranquilla (entrada por la Vía 40).



Así brindan atención en el Atlántico a los animalitos, otros damnificados que deja esta ola invernal.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

