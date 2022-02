En las últimas horas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró la alerta roja en Barranquilla y los municipios del Atlántico por amenaza de incendios forestales.



Lo establecido también aplica para territorios de la región Caribe, “debido a la precipitación y temperatura máxima que se han dado en los últimos días, se presentan condiciones de alerta alta, moderada y baja por incendios de la cobertura vegetal”, según explicó la entidad.

Agregó que en el caso del Atlántico, incluyendo el Distrito, se declara la alerta roja por ausencia de lluvias, lo que ocasiona una mayor amenaza para la ocurrencia de incendios forestales.

Recomendaciones del Ideam

Por lo anterior, el Ideam recomendó a la comunidad en general, a los turistas y caminantes apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.



“A los consejos departamentales y municipales, las autoridades ambientales, regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de los mismos, especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales”, indicó el instituto.



Asimismo, hizo un llamado a los sistemas regionales y locales de bomberos, para que dispongan de los elementos necesarios para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal.



En la región Caribe, la alerta roja también incluye a los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, La Guajira y Sucre.

Acciones que sugiere la Gobernación

Entre tanto, la Gobernación del Atlántico, a través de la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres, también dictó una serie de recomendaciones, ante el riesgo de incendios por la sequía.



Algunas de ellas son: No arrojar colillas ni fósforos al suelo, no prender fuego en el monte, considerar otro tipo de estrategias para la preparación de la tierra y no usar maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.



BARRANQUILLA

