Una alerta emitió este jueves la Contraloría General de la República (CGR) por cinco drones que recibió hace más de un año la Policía del Atlántico y aún no han sido utilizados.



Según informó el organismo, el hallazgo fue posible por una auditoría financiera en la que se revisó el contrato No. 202003287 con un valor de 1.061 millones de pesos.

Hay que recordar que estos equipos fueron adquiridos con el fin de apoyar las actividades de control desarrolladas por la institución policial en el marco de las acciones que buscan garantizar la seguridad en esta región del país.



El no uso de estos drones, según indicó el informe realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, ocasiona su riesgo de obsolescencia e “incumplimiento” sobre la destinación de los recursos de los Fondos Fonset.



“Lo anterior se da por debilidades en los mecanismos de control en cuanto a la confiabilidad de los registros y falta de gestión para poner en uso los bienes comprados”, comunicó un portavoz de la CGR.



Por lo anterior, la Policía de Aviación le dijo a la Contraloría que, mientras no se capacite al personal de operadores de los drones, estos equipos no podrán salir a las actividades operacionales.

Las razones del Departamento de Policía del Atlántico

Ante la alerta que emitió la Contraloría, la Policía del Atlántico indicó que, desde la fecha de recepción de los equipos Siart (Sistemas Aéreo No Tripulado), el año anterior hasta ahora, viene requiriendo a las diferentes empresas aseguradoras del orden nacional.



El propósito es “adquirir las pólizas para la operación segura de estos equipos, de las cuales a la fecha no se ha obtenido una respuesta positiva para su adquisición”, teniendo en cuenta que “no cubren todas las responsabilidades jurídicas” derivados de la operación de los equipos.



Tras conocer el hallazgo de la CGR, este comando aseguró que realizó una mesa de trabajo con el Área de Aviación Policial, Oficina de Planeación y Control Interno de la Policía Nacional, con el fin de establecer las acciones para subsanar el hallazgo.



“El Comando de departamento coordinó con la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional la capacitación de cinco operadores en Sistemas Aéreo No Tripulado, la cual se encuentra en desarrollo actualmente en la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz”, cerró.



BARRANQUILLA

