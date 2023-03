Un accidente de tránsito se presentó en la noche de este martes en la Vía al Mar, a la altura del municipio de Puerto Colombia (Atlántico).



De acuerdo con la información preliminar, dos vehículos chocaron violentamente en el sentido Barranquilla – Cartagena, en inmediaciones del peaje Papiros.

El siniestro vial dejó una persona muerta y al menos cuatro más resultaron heridas, por lo que debieron ser trasladadas a un centro asistencial cercano.



Si bien las autoridades no han emitido un reporte oficial al respecto, los testigos del accidente aseguran una de las causas del accidente sería la escasa iluminación de la Vía al Mar.



Imágenes de momentos posteriores al accidente

#Anoche se registró un accidente entre tres vehículos en la vía al mar cerca a peaje Papiros, deja un muerto y cuatro heridos pic.twitter.com/EHJ0IrrGlM — 𝑬𝑳𝑽𝑰𝑺 𝑷𝑨𝒀𝑨𝑹𝑬𝑺 𝑴𝑨𝑻𝑼𝑻𝑬 (@elvispayaresm) March 15, 2023

En un video que fue difundido en las redes sociales se logra observar los instantes posteriores a la colisión, en el que los carros particulares quedaron con serios daños, en medio de la penumbra.



Hay que recordar que la falta de iluminación ha sido una de las quejas constantes de los usuarios de esta carretera hacia la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) desde hace varios años, sin que hasta el momento se intervenga la problemática.



BARRANQUILLA

