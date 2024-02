El dramático relato de madre tras trágico accidente en Atlántico: ‘El bus no iba bien’

Hay consternación en Atlántico por el accidente de tránsito que dejó una menor de 14 años muerta y al menos 49 personas lesionadas, tras el volcamiento de un bus en la vía Tubará.



Los hechos se registraron en la noche de este domingo 4 de febrero, cuando los integrantes de tres comparsas que habían participado en un desfile de Carnaval, en el municipio de Malambo, regresaban a Cartagena.

En medio del dolor por las lesiones causadas en el siniestro, en el que gran parte de los afectados son niños y niñas, una madre de familia relató los impactantes momentos que vivió antes, durante y después de la tragedia.



“No era un camino que habíamos cogido (en la ida) y veía que el bus no estaba andando muy bien. Le dije a mi esposo y a los otros que el bus no va bien, no sé si es que está varado, pero no está andando bien”, dijo la mujer a medios de comunicación.



Debido a su preocupación en el viaje de retorno a la capital de Bolívar, la ciudadana trató de acercar a su hija a la silla donde se encontraba, sin imaginar lo que estaba por acontecer segundos después.



“Cuando iba a coger a mi niña, ya fue eso enseguida. No me dio tiempo de pasarla a mi silla… Quedó debajo de la silla, porque las sillas se desprendieron y como pude la saqué por el vidrio, y nos salimos, agregó la madre de familia.

Reportan varios heridos en accidente de tránsito en inmediaciones de Tubará pic.twitter.com/34IwHG482p — Luchovoltio (@luchovoltios) February 5, 2024

En el caso de ella, sufrió golpes que le afectaron el brazo izquierdo, el cual ahora tiene inmóvil, asimismo, señala que instantes después del accidente entró en “shock, solo gritaba y lloraba”.



El accidente de tránsito dejó una víctima mortal. Se trata de una bailarina, quien en marzo iba a cumplir 15 años. Su muerte ha causado dolor en la población, que destaca su talento en el sector cultural.



La menor logró ser trasladada al centro asistencial del municipio de Tubará, donde fue atendida por el personal médico, pero lamentablemente falleció minutos después de su ingreso.



Varios de los heridos en el accidente de tránsito en Tubará son atendidos en el hospital del municipio pic.twitter.com/hChCU5kXlD — Luchovoltio (@luchovoltios) February 5, 2024

El último reporte de las autoridades

Según las primeras versiones, el conductor perdió el control en una curva y se volcó a la altura del sector conocido como la ‘Loma de Macario’. De inmediato, la comunidad de la zona trató de auxiliar.



De acuerdo con el reporte oficial más reciente de las autoridades, se registran 49 pacientes que están siendo atendidos en diferentes instituciones de salud. Además, unas 23 ambulancias fueron necesarias para atender la emergencia.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla