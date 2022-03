Del 3 al 10 de marzo el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), seccional Atlántico, mantendrá abiertas la convocatoria de formación presencial titulada y a distancia para los interesados en formarse en diferentes programas académicos.



“Es una oferta bastante amplia la cual incluye más de 170 programas de formación en niveles técnico, tecnólogo, y auxiliar. Para el Atlántico, contaremos con 4.910 cupos así que quien desee estudiar esta esta es su oportunidad”, dijo Jacqueline Rojas, directora Sena Regional Atlántico.

Esta oferta cuenta con cobertura en municipios tales como: Sabanalarga, Baranoa, Malambo, Palmar de Varela, Luruaco, Manatí, Galapa y Barranquilla, de tal forma que los aprendices puedan formarse en los centros de formación y nodos Sena.



Entre los programas abiertos a toda la comunidad están: Técnico en Diseño e Integración Multimedia, Tecnólogo en Gestión de la Producción Industrial, Técnico en Enfermería, Técnico en Salud Pública, Técnico en Operaciones de Comercio Exterior, Tecnólogo en Entrenamiento Deportivo, Técnico en Carpintería de Aluminio, Técnico en Producción Porcina, Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos, Tecnólogo en Supervisión de Procesos de Confección, Técnico en Mantenimiento de Aviones, entre otros.

Si está interesado

Quienes cumplan con los requisitos, pueden inscribirse en www.senasofiaplus.edu.co siguiendo las siguientes instrucciones:



1. Ingresa: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/

2. Haz clic en ¿Qué quieres estudiar?, ingresa los datos solicitados y continua con el proceso.

3. Si no estás registrado, debes dar clic en registrarse y seguir los pasos.

4. Si ya te encuentras registrado por favor ingrese a la plataforma y selecciona: Aspirante Registro, Registro Persona y Documentos y cargue su documento.

5. Recuerda que debe cargar los documentos en formato PDF en orientación vertical



Los interesados tendrán la posibilidad de elegir un programa como segunda opción, siempre y cuando no haya sido seleccionado al que inicialmente se postuló, haya disponibilidad de cupos y tenga un puntaje alto en las pruebas web.

