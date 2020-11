Atlantic Park, el proyecto de $250 mil millones que está en papeles

En el papel se encuentra en estos momentos un millonario proyecto que anuncia inversiones por 250 mil millones de pesos y cientos de empleos en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla.



Mientras que los inversionistas aseguran que el municipio no les ha dado el visto bueno para iniciar las obras, a consecuencia de la tramitomanía, desde le alcaldía municipal sostienen que el proyecto no han cumplido con el lleno de los requisitos.

Malambo es uno de los municipios ubicados estratégicamente en el Caribe colombiano.



La zona donde hay desarrollos empresariales e industriales está a menos de 10 minutos del aeropuerto Ernesto Cortissoz, también se cuanta con una zona portuaria en el río Magdalena y el territorio es atravesado por una vía de cuarta de generación y otra troncal para mover carga pesada.



Además, dispone de una zona de expansión para la instalación de proyectos industriales y empresariales, lo que lo pone en la ruta de los inversionistas.



En Malambo hay instalados parques industriales como Pimsa, el centro empresarial Oikos, el centro logístico Olímpica, y, en estos momentos, hacen trámites para llegar otros dos proyectos.

La polémica se desató cuando el abogado Heiner Valle denunció en varios medios de comunicación que la administración del alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, estaba obstaculizando la construcción del Parque Industrial Atlantic Park.



Valle, que actúa en representación de los inversionistas del proyecto, asegura que el proyecto está parado porque la alcaldía no ha realizado la concertación con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para la aprobación de la licencia ambiental.

Así mismo, sostiene que no los han notificado del acto administrativo que aprueba el Plan Parcial, el que asegura ya está proyectado y firmado para iniciar las obras.



“Desde el mes de enero del presente año se presentaron los documentos a la Oficina de Planeación de Malambo y aún no tenemos respuesta”, dijo Valle, quien no oculta su malestar por la falta de atención del municipio.



El día 21 de octubre, agrega el abogado, se presentó un nuevo escrito en el que se solicitó a la Alcaldía de Malambo para que les notificara del acto administrativo de aprobación del plan parcial, “solicitud que vence el día 11 de noviembre del presente año”.

El proyecto anuncia la construcción de un hotel, bodegas industriales, estación de gasolina, y un mini mercado. Foto: Imagen tomada de los diseños del proyecto

Según los videos y los planos mostrados por los representantes de este proyecto, el Parque Industrial Atlantic Park tendrá inversión de 250 mil millones de pesos.



Ya se hicieron unas inversiones significativas en los trámites para la adquisición de las licencias y la compra del lote de 34 hectáreas en el corregimiento de Caracolí, una de las zonas de desarrollo industrial del Atlántico, localizada en Malambo.



En este sector se planea la construcción de 130,000 metros cuadrados de bodegas industriales, además de un centro comercial con estación de servicio, hotel serviteca y mini mercado.



“Este parque le dará muchísimo trabajo a los habitantes de Malambo”, enfatiza Valle.

Pero el secretario de Planeación de Malambo, Peter Kepez, asegura que hasta el momento el proyecto no cuenta con una documentación que requiere para poder darle viabilidad.



“Cualquier industria debe cumplir con prerrequisitos”, señala el funcionario al referirse a documentación de orden técnica, jurídica y ambiental.

“Para cumplir deben presentar a la CRA los documentos. En tres ocasiones no han presentado la información”, subraya Kepez, quien señala que esos documentos incluyen estudios técnicos de suelo, hidráulicos, ambientales, entre otros, para que se les permita hacer uso del suelo.



Kepez afirmó que hay otra empresa que también se quiere asentar en el municipio con un proyecto similar, y ya cumplió con la entrega de la documentación.



“Cualquier empresa que desee instalarse en Malambo deben cumplir con todos la documentación que son parte de las exigencias de la normatividad”, puntualizó.

