Barranquilla inicia el 2022 con un total de 722 camas para Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles.



La ocupación de camas UCI en la capital del Atlántico es del 45.4 por ciento, así:



42,1 por ciento de Patologías no covid-19; 0,6 por ciento sospechosos de covid-19 y el

2,8 por ciento es para los confirmados con covid- 19.



Sedes de las EPS están listas para continuar

con la vacunación masiva en el 2022

La ocupación de camas uci en otros municipios del Atlántico es del 8,6 por ciento.



En Barranquilla las principales sedes de las EPS están listas para continuar con la vacunación masiva en el 2022, y los puntos habilitados para la realización de pruebas son:



Mutual Ser en la cancha de béisbol La Victoria (Calles 45 con carrera 13 E); Parque Las Nieves (Carrera 18 con Calle 24).



Famisanar: Carrera 50 No 84- 110 local 1



Coomeva: Bellavista (Carrera 56 No 72- 129) y Torre Atlantic (Carrera 53 No 80- 198, piso 1. De lunes a viernes, de 7 am a 2 pm).



Coosalud: Salud Social Calle 17 con carrera 17.



Nueva EPS: Parque Venezuela( Carrera 43B no 87- 30), Parque de los Andes (Carrera 27 No 61- 08).



Magisterio, Fondo Pasivo: Clínica General del norte Andes ( Calle 58, carrera 25).



Sanitas Cai, sector Buena Vista (Carrera 55 No 99 – 42, de 8 am a 4 pm).

Curramba registra 905.921 personas mayores de 12 años con esquemas completos de vacunación

Sura, Centro Comercial Viva (Carrera 53 con calle 90, sótano 3, de 8 am a 4 pm).



Salud Total, Rey Fals Carrera 1 No 45 e 22 y Carrera 43 con calle 72. Barrio el Recreo (Carrera 41 con Calle 61, esquina).



Caja Copi, camino Simón Bolívar (Calle 23 No 5- 60).



A corte 30 del diciembre, en Barranquilla se han aplicado 2.134.602 dosis en total.

1.122.241 primeras dosis, incluidas 111.624 dosis en menores de 3 a 11 años.

759.483 segundas dosis.

146.438 dosis únicas.

106.440 dosis refuerzos.



Hoy, curramba registra 905.921 personas mayores de 12 años con esquemas completos de vacunación. La ciudad suma un total de 1.300. 000 habitantes, según el último censo.

