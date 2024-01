¡Atención! estos son los barrios de Barranquilla que estarán sin luz este miércoles

La empresa de energía Air-e trabajará en mantenimiento y adecuaciones de redes eléctricas, este miércoles 31 de enero, de 12:30 a 4:00 de la tarde en varios sectores de Barranquilla.



(Además : USD 602 millones trajeron las 28 empresas que llegaron al Atlántico en el 2023)



Los trabajos implican la suspensión del servicio de energía en sectores del norte de la ciudad, donde se presentarán mantenimientos de alta tensión y a equipos de potencia.

Las suspensiones del servicio será en los siguientes horarios y sectores:

Circuito Concepción, de 12:30 p.m. a 4:00 p.m.: El Prado, La Concepción, Altos del Prado, Colombia y América.



Circuito Universidad, de 8:00 a. m. a 11:30 a. m.: Altos del Limón; de la calle 85 a la calle 96 entre carreras 58 y 64 (Altos del Prado y Altos de Riomar).



En la subestación Silencio se realizará lavado de equipos eléctricos, por tanto, se percibirán breves interrupciones de energía en: Circuito Silencio 5, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m.: El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres; y de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (Silencio).

Circuito Florida, de 5:00 a.m. a 5:30 a.m.: Florida, Los Jobos, Bello Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre); y de la calle 78 a la calle 82A entre carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín).



Por la ejecución de este trabajo se podría presentar suspensión del servicio en el circuito San Felipe, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. que comprende los sectores Villa del Rosario, Me Quejo, La Manga, Por Fin y Los Olivos.



En el circuito América Río por mantenimiento de red y transformador, habrá

suspensión de energía en la calle 43 con carrera 44, de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. y de 3:30 p.m. a 6:00 p.m.



Por su parte, se cambiarán redes y postes de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en la calle 64 con carrera 25, del barrio Los Andes.

Escríbeme a leoher@eltiempo.com o @leoher70