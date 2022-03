Por eventos de pre-carnaval y por la seguridad de los asistentes, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informa a la ciudadanía que se realizarán cierres de vías para el sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de marzo de 2022.



Festival viva la tradición

Por el evento Festival Viva La Tradición, organizado por Carnaval De Barranquilla S.A.S, se ha programado desde el sábado 19 y hasta el lunes 21 de marzo de 2022, el cierre parcial de la Calle 80 entre carreras 42F y 42E y Carrera 42F entre calle 80 y carrera 42E, desde las 03:00 pm hasta las 11:00 pm.



GUACHERNA GAY Y CORONACION REYES GAY

Por la Guacherna Gay y Coronación Reyes Gay, organizado por la Corporación Autónoma del Carnaval Gay de Barranquilla y el Atlántico, se ha programado para el sábado 19 de marzo de 2022, desde las 05:00 pm hasta las 02:00 am del 20 de marzo de 2022, el cierre de la siguientes vías:



Carrera 45 entre calles 48 y 54.

Calle 53 entre carreras 44 y 46.

Calle 50 entre carreras 44 y 46.

Carril Mixto Transmetro (Carrera 46) sentido norte-sur entre Calles 54 y 45.



Desvíos



Los conductores que transitan por la Carrera 46 desde la Calle 72 hacia el centro, girarán a la derecha en la Calle 54, seguirán hasta la Carrera 44, girarán a la izquierda para continuar hacia su destino.



Los conductores que transitan por la Carrera 45 desde el centro, girarán a la izquierda por la Calle 48, girarán a la derecha por la Carrera 43 y continuarán hacia su destino.



Los conductores que transitan por la Carrera 45 desde el centro, girarán a la derecha por la Calle 48, seguirán hasta la Carrera 50, girarán a la izquierda y continuarán hacia su destino.



Los conductores que transitan por la Calle 50 girarán a la izquierda por la Carrera 43, seguirán hasta la Calle 55, girarán a la derecha y seguirán hacia su destino.



Los conductores que transitan por la Calle 50, girarán a la derecha por la Carrera 44, seguirán hasta la Calle 45, girarán a la izquierda y seguirán hacia su destino.



Los conductores que transitan por la Carrera 43 y se dirigen hacia el Portal del Prado, seguirán por la Carrera 43 hasta la Calle 55, girarán a la derecha, continuarán hasta la Carrera 50 y allí girarán a la derecha para seguir hacia su destino.



Los conductores que transitan en sentido occidente-oriente o viceversa, tendrán como alternativa las Carreras 54, 50, 44, 43 y 38 hacia sus destinos.



Los conductores que transitan en sentido norte-sur o viceversa, tendrán como alternativa las Calles 45,47,48, 54, 55 y 62 hacia sus destinos.



Tener en cuenta que los carriles de uso exclusivo de Transmetro, en la Carrera 46, estarán habilitados para la prestación del servicio, el carril Mixto Sentido norte-sur no estará habilitado desde la calle 54 hasta calle 45.

Noche de guacherna luego de un año de no realizarla debido a la pandemia del covid-19. Foto: Vanexa Romero. ETCE

Tomas de barrio Andina

Por la feria Tomas De Barrio Andina, organizada por la Agencia Spin se ha programado los siguientes cierres de vías:



Carrera 10 entre calles 45C1 y 45C5 y Calle 45C2 entre carreras 9G y 10B: sábado 19 y domingo 20 de marzo de 2022

DESVÍOS:



Los vehículos que transitan por la Carrera 10 en sentido este- oeste podrán usar la Carrera 10B, los que transitan en sentido oriente -este, podrán usar la Carrera 9G y para los que transiten sentido norte-sur y sur- norte podrán usar la calle 45C1 en ambos sentidos.



Cierre total en la Carrera 7C entre Calles 36B y 38B: domingo 20 y lunes 21 de marzo de 2022.



Desvíos:



Los vehículos que transitan por la Carrera 7C en sentidos oriente-occidente y occidente-oriente, podrán usar las Carreras 7D o 6B de acuerdo con su lugar de destino y los vehículos que transitan por la Calle 37C en sentido norte-sur deberán girar a la izquierda o derecha.



Ojo: Se instalarán señales preventivas y de desvíos en la zona de influencia del evento,

adicional se tendrá apoyo con personal logístico.



Los peatones podrán usar el sendero peatonal y se tendrá apoyo con personal logístico.

Noche de guacherna luego de un año de no realizarla debido a la pandemia del covid-19. La reina del Carnaval, Valeria Charris, precedió el desfile. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Carnaval internacional de las artes

Por el Carnaval Internacional de las Artes, se ha programado desde el sábado 19 de marzo de 2022 hasta el viernes 25 de marzo de 2022, el cierre total de la Calle 59 entre carreras 41 y 43.



Desvíos



Carrera 43 sentido oriente-occidente gira a la izquierda sobre la calle 58 en sentido norte-sur.



Calle 59 sentido norte-sur gira a la derecha sobre la Carrera 43 en sentido oriente-occidente.



Carrera 43 sentido oriente-occidente gira a la izquierda sobre la calle 60 en sentido norte-sur.



Carrera 43 sentido oriente-occidente gira a derecha sobre la calle 60 en sentido sur-norte.

Carnaval de la energía Speed Max

Por el evento Carnaval de la Energia Speed Max, se han programado los siguientes cierres totales de vías, en los siguientes sectores:



CALLE 119 ENTRE CAREERAS 12 Y 11D: martes 22 de marzo de 2022, de 9:00am a 11:59pm.



Desvíos: calle 119 hacia cra 11d hasta calle 120 – calle119 hasta cra 11k hasta calle 120 – cra 11k hacia calle 119 hasta cra 13 – cra 13 hacia cra 11k hasta calle 120 – cra 11j hacia calle 118 hasta cra. 13 – cra 11g hacia calle 118 hasta cra 13 o cra 11 e – cra 11e hacia calle 118 hasta cra 13 o cra 11c.



CRA 17 B ENTRE CARRERAS 24 Y 26: marte 22 de marzo de 2022, de 9:00am a 11:59pm.

DESVÍOS: cra 17b hacia calle 24 hacia cra 17 o 17c – cra 17b hacia calle 26 hacia cra 17 o 17c.



CALLE 49 ENTRE CARRERA 7G Y 7A Y CALLE 48 ENTRE CARRERAS 7C Y 7B: miércoles 23 de marzo de 2022, de 9:00am a 11:59pm.

DESVÍOS: Calle 48 a Cra 7c hacia calle 47a a cra 7b – cra 7a a calle 48 o cra 7b – calle 49 hacia cra 7g a calle 48 – calle 49 hacia cra 7g a calle 51b



CRA 7 ENTRE CALLES 17C Y 17C1: miércoles 23 de marzo de 2022, de 9:00am a 11:59pm.

DESVÍOS: cra 7 hasta cra 17c a cra 7a o cra 6c – cra 17c hacia cra 7 a calle 17b – cra 17c hacia cra 7a – cra 17c hacia cra 7 a calle 17b – cra 7 hacia cra 17c1 a cra 7a – cra 7 hacia cra 17c1 a cra 6c – cra 17c1 hacia cra 7 – cra 17c1 hacia cra 7a.



LANZAMIENTO DE “EL RELOJ” DE SEPPE & GAMA Y DECKO

Por el lanzamiento de “El Reloj” de Seppe & Gama y Decko, se ha programado para el domingo 20 de marzo de 2022, desde la 1:00 pm hasta las 8:00 pm, cierre total en la Glorieta de la Aleta de Tiburón.



Desvíos:



Los vehículos que transitan por la Av. Del Río en sentido norte- sur, deberán girar a la derecha en la Calle 72 hasta la Vía 40 y los que transitan en sentido sur- norte, deberán tomar la salida hacia la 46 en la glorieta que queda a la salida del corredor portuario.

Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, con apoyo de la Policía de Tránsito, velará por la seguridad vial y estará atenta para evitar congestiones en estas vías. Durante el desarrollo de los cierres se tendrá el acompañamiento por parte de Policías de Tránsito y Orientadores de la Movilidad.





