Atención Barranquilla: sí será la operación de Transmetro durante fiestas de Navidad

El Sistema de Transporte Masivo Transmetro anunció su operación para este domingo 24 y lunes 25 de diciembre para Barranquilla y su área metropolitana.



(Además: Capturan a la esposa de un comandante de Policía del Atlántico por tráfico de drogas)

El domingo se iniciará de manera habitual a las 5:30 a.m. con la salida de los primeros servicios R1 y B1 desde el Portal de Soledad con destino a Joe Arroyo y Parque Cultural, respectivamente.



(También: Barranquilla no olvida la tragedia en la Vía 40 tras un año de emergencia por incendio)



De igual manera, la operación culminará en su horario habitual, es decir, los últimos vehículos de las rutas S1 y S2 saldrán a las 9:00 p.m.



Mientras que el 25 de diciembre, lunes festivo, el Sistema iniciará su operación a las 8:00 a.m. con el despacho de los primeros servicios troncales desde Portal de Soledad y finalizará a las 7:00 p.m. con la salida de las últimas rutas S1, desde Joe Arroyo, y S2, que sale desde Parque Cultural.

Ruta Navideña y Ruta Mallorquín



Para el 24 de diciembre, la Ruta Navideña tendrá su horario habitual de 4:00 p.m. a 7:20 p.m. Así mismo, la Ruta Mallorquín operará con un primer despacho a las 7:00 a.m. y finalizará a las 5:25 p.m.

Facebook Twitter Linkedin

El servicio de Transmetro funcionarán los fines de semana. Foto: Prensa Transmetro y Alcaldía

El lunes 25 de diciembre, la Ruta Navideña se prestará de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. y la Ruta Mallorquín iniciará a las 10:00 a.m. y finalizará con un último despacho a las 4:15 p.m.



Los horarios e intervalos de servicios de las rutas troncales y alimentadoras pueden ser consultados en las redes sociales del Sistema.



Para dudas o inquietudes con relación a la programación y recorrido de las rutas, los usuarios pueden consultar a los facilitadores presentes en las estaciones, comunicarse con la línea de atención al cliente (605) 3712222 o en la cuenta de Twitter @transmetrobaq.

Escríbeme a leoher@eltiempo.com y en X:@leoher70