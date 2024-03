Atención Barranquilla: los barrios que estarán sin luz este martes 12 de marzo

s

En los circuitos Rayón Río, Santa Ana y SG-02, que comprenden sectores en Barranquilla y del corregimiento de Campeche respectivamente, se desarrollarán trabajos eléctricos por parte de la empresa Air-e este martes 12 de marzo.

La labor preventiva es necesaria para la continuidad en la operación del servicio de energía y requerirá suspensión de este en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en las siguientes zonas:

Circuito Rayón Río: Barranquilla: Montecristo y Barrio Abajo.

Circuito Santa Ana: Barranquilla: Montecristo, Santa Ana y San Francisco.

Circuito SG-02: corregimiento Campeche y carretera Sabanalarga - Campeche.

De otro lado, se cambiarán postes de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en el sector de Puerto Colombia de la calle 4 con carrera 7, en el Centro 1.

Finalmente, por trabajos de mantenimiento de alta tensión y equipos de potencia permanecerán sin energía por breves periodos de tiempo los clientes: Cementos Caribe 2, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.; Cartón Colombia de 10:00 a.m. a 12:00 del mediodía; y Cementos Caribe 1 de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Escribéme a leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70