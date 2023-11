Atención Barranquilla: estos son los barrios que estarán sin agua este martes

Este martes 28 de noviembre la empresa Triple A realizará labores para poner en operación una tercera línea de conducción desde el acueducto distrital hacia la estación de bombeo Recreo, con lo cual se surtirá la última etapa de esta obra.



Este proyecto tiene como finalidad aumentar el abastecimiento de la zona norte de la ciudad, incrementando el transporte del caudal de agua.



Para ello, se destinó una inversión total de 3 mil millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado cerca de un 95%, y con los trabajos que se ejecutarán este martes se alcanzará el 100%.

Debido a estos trabajos será interrumpido temporalmente el servicio en algunos barrios de la ciudad desde la 1:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche.



"Recomendamos almacenar agua para atender las necesidades básicas durante la interrupción. Luego de realizados los trabajos, Triple A procederá de manera gradual a restablecer el servicio", señala en un comunicado la compañía.

A la 1 p.m. inicia la suspensión del servicio en los siguientes barrios

Este es el listado de barrios afectados en Barranquilla:



Recreo, Boston, Colombia, Prado, Alto Prado, Montecristo, Modelo, Santa Ana, San Francisco, Bellavista, La Concepción, El Castillo, San Salvador, Siape, Las Flores, Zona Industrial Vía 40 (CL 77 a CL 110), San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, Montes, Rebolo, Carlos Meisel, Nueva Colombia, Silencio, Libertad, Ciudad Jardín, Mercedes, Mercedes Sur, Los Jobos, San Vicente, La Castellana, Villa Santos, Corredor Universitario, Villa campestre, Ciudad Del Mar, Country Club Villas, Urbaplaya, Villa Norte, El Poblado, Altamira, El Tabor, Nogales, La Cumbre, La Campiña, Granadillo, Los Alpes, Nuevo Horizonte, Campo Alegre, Las Estrellas, El Ruby, Pastoral Social (un sector), Las Colinas, La Florida, Villa del Rosario, La Pradera, Me Quejo, La Esmeralda y Alameda del Río.



La interrupción se presentará solo en los sectores mencionados de Barranquilla, no afectará ningún otro sector.



Ante cualquier inquietud, la compañía estará a disposición de los usuarios en la línea de atención al cliente 116 o en whatsapp 3169006116.

