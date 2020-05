Docentes y estudiantes, en desacuerdo con regreso a clases en agosto

A medida que avanzan y se extienden los periodos de cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, se va declarando también la reapertura de algunos sectores económicos en el país. En la última semana, desde Presidencia se abrió la posibilidad de regresar a las clases presenciales en agosto, a lo que los gremios de docentes y estudiantes en el Atlántico están en desacuerdo.

Este miércoles fue el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea), Jesús Ávila, el que expresó que no comparte la idea de retornar a los salones de clase, ante el riesgo que eso significaría para la vida de estudiantes, profesores, padres de familia y demás empleados de las instituciones.



“En todos los colegios del territorio colombiano hay un hacinamiento, el grupo que menos estudiantes tiene es el de 35 estudiantes, incluso hasta en el nivel preescolar con 30 o 35 estudiantes y no hay condiciones en ninguna de las instituciones”, explicó el directivo, quien añadió que este tipo de situaciones en los colegios no permiten que se cumplan con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Ávila admitió que desconoce los motivos que llevan al Gobierno a anunciar un posible regreso a los planteles educativos en agosto, pero aseguró que para esa fecha deberán reversar la decisión y continuar con las actividades virtuales.

Recordó que en algunos colegios municipales no se cuenta ni siquiera con agua potable permanente, escasean las baterías sanitarias, hay poca higiene y mantenimiento en las estructuras.



“No creo que haya padres de familia que corran el riesgo de llevar a sus hijos a que se contaminen directamente, lo que conllevaría a una deserción escolar muy significativa”, manifestó Ávila.

Donde fueran otras las condiciones, Jesús Ávila señaló que regresar a las clases presenciales es lo que se desearía y que en el transcurso de estos tres meses se tendría que invertir para dotar a las instituciones con elementos de bioseguridad.



“Pero lo que pretende el Gobierno es asignarle esas responsabilidades a los entes territoriales de las diferentes regiones y eso es un imposible, porque los departamentos no cuentan con recursos disponibles para ese tipo de dotaciones”, añadió.



De acuerdo con las cifras de Adea, se trataría de 16.000 docentes aproximadamente en el Atlántico los que deberían movilizarse a las instituciones en caso de que las clases presenciales regresen en agosto, y a eso hay que sumarle la población estudiantil en las escuelas oficiales del departamento.

Peticiones al Gobierno local

Al rechazo del presidente de Adea se le sumó Daniel Sarmiento, miembro de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (Andes) en Atlántico, gremio al que pertenecen alumnos matriculados en instituciones públicas y privadas.



La preocupación de Sarmiento radica en que el regreso a las aulas pueda convertir a las mismas en focos de contagio del covid-19.



“Puede ser complicado. Si lo que el Gobierno busca es reducir la cifra de infectados, lo más apropiado es esperar o que se haga paulatino”, dijo el estudiante del Nuevo Colegio del Prado, quien señaló que, en medio de ese posible regreso paulatino que puede definir el Gobierno, no todas las escuelas acaten las medidas con rigurosidad.

Daniel Sarmiento pertenece a uno de esos estudiantes que, por el momento, continúan el cronograma académico desde sus hogares. Por ello, más de dos meses después de haber entrado en esta modalidad tras el cierre de los colegios, compartió un pliego de peticiones que se originó en la asamblea que Andes llevó a cabo de manera virtual el pasado lunes.



De ahí se enlistaron nueve peticiones que giran en torno a la sobrecarga a los estudiantes de actividades, nuevas metodologías, dotación de recursos tecnológicos, tiempo libre y cubrimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) “sin ser excluyente”.

“La educación no solo debe ser poner trabajos, sino ayudarlos a resolver las dudas. Otro punto es respecto a los alimentos del PAE, que deben ser enviados a todos los afiliados”, explicó Sarmiento, quien agregó que el pliego de peticiones fue enviado al alcalde de Barranquilla y al gobernadora del Atlántico.



Hay que tener en cuenta que el Presidente de Colombia explicó en días anteriores que el regreso a la presencialidad sería a través de un modelo de alternancia, en el que se combinarán trabajo en casa, presencialidad y virtualidad.

“Eso nos ayuda también a adaptar el sistema educativo mientras seguimos conviviendo con una pandemia que no se va a ir en los próximos meses”, dijo Iván Duque, quien destacó que el modelo de alternancia “es una combinación que depende del tamaño de los cursos, de los grados y del tamaño de las instalaciones”.



El regreso a las clases presenciales en agosto, según se anunció desde Presidencia, no solo será en los colegios, sino también en las universidades, que se encuentran cerrados desde mediados de marzo por la existencia del covid-19 en el país.

