Esto fue lo que se encontró en las obras del Ernesto Cortissoz

“La tranquilidad que nos da haber realizado este recorrido, es saber que las obras no están en el 93 por ciento como dijo el Gobierno Nacional, sino en un 60 por ciento. Faltan cosas por terminar”.



Las palabras son del diputado Federico Ucrós, quien con miembros de la Asamblea del Atlántico hicieron este jueves un recorrido por los trabajos de remodelación del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.



De acuerdo a lo que los representantes de la concesión le informaron a los diputados, que opera la terminal aérea y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las obras están en la etapa cuatro de las ocho contempladas en el contrato.(También: No cesan las quejas por las obras en el aeropuerto de Barranquilla)

“Ellos dicen que no han incumplido los tiempos de ejecución, será trabajo de la Contraloría verificar si es cierto o mentira”, dijo Ucros.



La visita de los diputados se da luego de un duro debate en la Asamblea, en donde cuestionaron los retrasos de la obra y la poca información que hay sobre el tema.

El Cortissoz fue entregado en concesión por la ANI, en mayo del 2015, al Grupo Aeroportuario del Caribe. Para ello se inició un proceso de remodelación por 610 mil millones de pesos.



El 29 de agosto del año pasado el presidente Iván Duque y la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, estuvieron en el Ernesto Cortissoz y fue donde anunciaron que las obras se encontraban en un 93 por ciento.



"Estamos entregando hoy el 93% de la obra del Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Cuando empezó nuestro Gobierno, este proyecto estaba en alrededor del 20% al 22% ", dijo Duque luego de revisar los protocolos de bioseguridad, la sala de espera y zona donde se reciben de pasajeros. (Lea también: Las obras en el aeropuerto no convencen a concejales de Barranquilla)

Los diputados tuvieron hoy la oportunidad de constatar y verificar las intervenciones realizadas hasta el momento en el aeropuerto.



Además que escuchar las explicaciones de técnicos y representantes de la ANI sobre los avances de las obras, con respecto al contrato, lo que está pendiente y los tiempos de ejecución.

Representantes de la concesión y la ANI les explicaron a los diputados el avance de las obras. Foto: Cortesía Federico Ucrós

“Ahora tenemos mayor claridad sobre qué tanto se está avanzando y cuáles son las condiciones para que algunas obras entren a funcionar”, agregó Ucros.



Una de las primeras explicaciones que recibieron, cuenta Ucrós, fue el sistema eléctrico que aún no entra a operar en un 100 por 100. “Nos dijeron que hicieron una inversión de 15 mil millones de pesos, que no está en el contrato, para generar su propia energía. Ahora están unificando el sistema con la empresa Air-e para mantener la continuidad del servicio”.



Los diputados pudieron verificar que el sistema central del aire acondicionado ni las bombas de tratamiento de agua están funcionando, ya que se siguen haciendo ajustes.



Lo mismo que las bandas para recibir equipaje y la sala de circulación de viajeros internacionales no están terminadas.



La zona de bandas de los vuelos nacionales, que había recibido muchas críticas por lo incómoda y pequeña, también está aún en construcción. Es decir que la actual es temporal. Los diputados pudieron ver como avanza esta obra.



“Será de tres bandas, se aprecia que será grande”, manifestó Ucrós.



Sobre las humedades, pisos y cielo raso, que también han sido blanco de críticas. La respuesta fue que recibieron una infraestructura muy maltratada, abandonada, con filtraciones y humedades, que están atendiendo.



La Asamblea del Atlántico presentará la próxima semana un informe detallado sobre la visita que realizaron por las obras del aeropuerto de Barranquilla.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En TW: @leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com