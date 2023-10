Así sería primera llamada de candidatos a Gobernación del Atlántico con el Presidente

En la noche de este jueves se llevó a cabo el debate final de los candidatos a la Gobernación del Atlántico. En el evento, organizado por EL TIEMPO, El Heraldo y Red+ Noticias, los candidatos Alfredo Varela y Verónica Patiño hablaron de sus principales propuestas. El candidato Eduardo Verano, el otro aspirante que lidera las intenciones de voto, no asistió a pesar de que había confirmado su presencia con anterioridad.

Al final del evento, que moderó Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, se les preguntó a los candidatos por cómo sería su primera charla con el presidente Gustavo Petro, de resultar electos. Sus respuestas cerraron la charla.

La primera llamada de los candidatos con el presidente Petro

Al debate solo asistieron Alfredo Varela (Partido Verde) y Verónica Patiño (Fuerza Ciudadana).

"Mi primera llamada es la seguridad", dijo Varela sobre lo que sería su primera charla con el presidente Gustavo Petro.



"Quiero presentarle al Presidente los problemas de seguridad que estamos teniendo en el departamento y las necesidades que tienen que atendernos desde el Gobierno Nacional para poder superarlas", añadió.



"Necesito ese apoyo irrestricto alrededor de garantizar seguridad en mi departamento", cerró el candidato de la Alianza Verde.



Por su parte, Verónica Patiño, de Fuerza Ciudadana, dijo que no esperará al primero de enero para hablar con el Presidente Petro.



"Automáticamente el 30 de octubre me voy para Bogotá a decirle al Presidente que tenemos una deuda con el Atlántico. El Atlántico necesita de todos los ministerios (...) hay una desigualdad tremenda".



"El cambio es necesario en el Atlántico, No me va a quedar difícil porque Gustavo Petro y Verónica (Alcocer) se quedaron en mi casa y sé que muchos de los ministros nos van a dar la mano", aseguró.

