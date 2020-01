Así serán atendidos usuarios de Saludvida en Barranquilla

La promesa del Distrito de Barranquilla para los 53.901 usuarios que se encontraban afiliados a la EPS en liquidación Saludvida es que tendrán un servicio de salud de calidad en las entidades a las que fueron asignados, y que para ello han diseñado un plan de vigilancia y control.



Por lo menos así lo dijeron ayer en rueda de prensa el alcalde Jaime Pumarejo y el secretario de Salud, Luis Moscoso, en la que advirtieron a las EPS encargadas de asumir el servicio de estos pacientes, que tendrán permanente vigilancia para que el servicio que entregue sean de calidad, de lo contrario no podrán seguir trabajando en esta capital.

Los usuarios, que se encontraban en los regímenes subsidiado y contributivo han sido asignados a las siguientes EPS: Cajacopi, 6.154; Coosalud, 5.822; Mutual Ser, 10.697; Nueva EPS, 6.027; Salud Total, 7.728; Sanitas, 5.321; Sura, 8.940 y Famisanar, 3.212.



“Nos vamos a asegurar de que las EPS que operen en la ciudad lo hagan de manera adecuada porque, de lo contrario, no vamos a permitir que presten servicio en la ciudad”, expresó el alcalde Pumarejo.



El mandatario añadió que la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, vigilará la atención médica a la comunidad afiliada a Saludvida EPS, para que no tenga ningún tipo de alteración en la atención.



“Es un proceso que se ha realizado sin traumatismos, por lo que damos un parte de tranquilidad, ya que todos los usuarios están siendo atendidos”, indicó Pumarejo, al asegurar que Barranquilla está en capacidad de prestar el servicio.



A su turno, el secretario distrital de Salud, Luis Moscoso enfatizó que están dispuestos a vigilar y garantizar que la atención integral de esos ciudadanos que estuvieron asegurados con Saludvida, continúe sin contratiempos.



Las EPS donde fueron asignados los usuarios deberán informarles con la mayor claridad a los nuevos afiliados la red de prestadores de servicio con la que cuentan para brindarles la atención requerida.



En caso de tener barreras en la atención en salud, suministro de medicamentos o no continuación de tratamientos, los usuarios pueden llamar al 3793333.



Para la orientación en las sedes de las alcaldías locales: Suroriente, cra. 10 C No. 17 B -05, tel.: 3186296386; Suroccidente, cl. 100 No. 12 F -57, tel.: 3168753711; Metropolitana, cl. 49 No. 8 B Sur -15, tel.: 3165270861; Norte Centro Histórico, cra. 43 No. 35-38, tel.: 3399542 y Riomar, cl. 99 No. 53-40 c. c. Plaza del Parque.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69